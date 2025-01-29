Пауза может затянуться на полгода. В Верховной Раде ищут альтернативу финансированию USAID

Парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике начал консультации по возможному замещению американской помощи финансированием из Европы. В частности, речь идет о проектах, поддерживаемых Американским агентством по международному развитию (USAID). Об этом говорится в сообщении профильного комитета Верховной Рады от 29 января.

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В комитете отметили, что переговоры с европейскими коллегами направлены на предотвращение дестабилизации ключевых процессов в стране. Пауза в финансировании может затянуться на 3–6 месяцев, что чревато приостановкой важных проектов.

При поддержке USAID реализовывались культурные инициативы, создавались рабочие места и развивались украинские медиа, страдающие кризисом рекламного рынка. Особенно важны проекты психологической поддержки детей и семей, пострадавших от войны, сообщили в комитете.

Комитет подчеркнул, что поддержка USAID остается ключевой для демократического развития Украины. «Надеемся, что вместе с правительством и представителями секторов, которые получали американскую поддержку, сможем найти решение на ближайшее время», – отметили в заявлении.

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Контекст

В течение десятилетий политика США базировалась на принципе, что внешняя помощь окупается через укрепление национальной безопасности, стабилизацию регионов и экономик и улучшение отношений с партнерами.

Однако 20 января тогдашний президент Дональд Трамп заморозил ее на 90 дней, чтобы провести пересмотр тысяч гуманитарных, развивающих и программ безопасности для определения тех, которые продолжат получать финансирование. В то же время Трамп приостановил выдачу федеральных грантов и ссуд внутри страны, но эти действия были временно заблокированы судом 28 января.

Из-за этого финансируемые США международные программы начали сокращать персонал и готовиться к закрытию, поскольку почти полное замораживание помощи привело к внезапной остановке их работы.

USAID также перестала оказывать всю невоенную помощь Украине. Forbes Ukraine проанализировал деятельность агентства в Украине, отрасли, наиболее зависящие от американского финансирования, и возможные исключения для Украины. Подробнее читайте по ссылке.