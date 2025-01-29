Суд заблокував спробу Трампа заморозити федеральні субсидії на $3 трлн

Федеральна суддя округу Колумбія Лорен Аліхан тимчасово заблокувала спробу адміністрації Дональда Трампа заморозити федеральні субсидії та позики на суму понад $3 трлн. Це рішення не стосується міжнародної допомоги. Про це пише The New York Times 28 січня.

Деталі

Суддя ухвалила це рішення у відповідь на позов від організації Democracy Forward. Активісти стверджували, що наказ Бюджетно-управлінського управління Білого дому порушує Першу поправку Конституції США та Закон про адміністративну процедуру. Остаточне рішення у справі заплановане на 3 лютого.

Окремо від цього позову генеральні прокурори 22 штатів та округу Колумбія звернулися до суду, щоб перешкодити замороженню фінансування. Вони вимагають від адміністрації Білого дому перевірки видатків відповідно до пріоритетів.

Президентка Democracy Forward висловила вдячність за початкове рішення суду, зазначивши, що це дасть змогу «клієнтам розібратися у хаосі, спричиненому необдуманими діями адміністрації Трампа».

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Контекст

27 січня Білий дім наказав призупинити всі федеральні гранти та позики, включно з програмами освіти, медицини та допомоги при стихійних лихах. Це рішення стало частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа з переформатування урядових витрат, яка мала на меті узгодити фінансування з пріоритетами президента.

Демократи засудили цей крок, назвавши його незаконним та наголосивши, що він міг завдати шкоди мільйонам американців.