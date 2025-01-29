Пауза може затягнутися на пів року. У Верховній Раді шукають альтернативу фінансуванню USAID

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочав консультації щодо можливого заміщення американської допомоги фінансуванням з Європи. Зокрема, йдеться про проєкти, які підтримувались Американською агенцією з міжнародного розвитку (USAID). Про це йдеться в повідомленні профільного комітету Верховної Ради від 29 січня.
Деталі
- У комітеті зазначили, що перемовини з європейськими колегами спрямовані на запобігання дестабілізації ключових процесів у країні. Пауза у фінансуванні може затягнутися на 3–6 місяців, що загрожує призупиненням важливих проєктів.
- За підтримки USAID реалізовувались культурні ініціативи, створювались робочі місця та розвивались українські медіа, які потерпають від кризи рекламного ринку. Особливо важливими є проєкти психологічної підтримки дітей та сімей, постраждалих від війни, повідомили в комітеті.
- Комітет наголосив, що підтримка USAID залишається ключовою для демократичного розвитку України. «Сподіваємось, що разом з урядом та представниками секторів, які отримували американську підтримку, зможемо знайти рішення на найближчий час», – зазначили в заяві.
Контекст
Протягом десятиліть політика США базувалася на принципі, що зовнішня допомога окупається через зміцнення національної безпеки, стабілізацію регіонів і економік та покращення відносин із партнерами.
Однак 20 січня тодішній президент Дональд Трамп заморозив її на 90 днів, щоб провести перегляд тисяч гуманітарних, розвиваючих і безпекових програм для визначення тих, які продовжать отримувати фінансування. Водночас Трамп призупинив видачу федеральних грантів і позик усередині країни, але ці дії були тимчасово заблоковані судом 28 січня.
Через це фінансовані США міжнародні програми почали скорочувати персонал і готуватися до закриття, оскільки майже повне заморожування допомоги спричинило раптову зупинку їхньої роботи.
USAID також припинило надавати всю невійськову допомогу Україні. Forbes Ukraine проаналізував діяльність агентства в Україні, галузі, які найбільше залежать від американського фінансування, і можливі винятки для України. Детальніше читайте за посиланням.
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