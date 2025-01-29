Пауза може затягнутися на пів року. У Верховній Раді шукають альтернативу фінансуванню USAID

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочав консультації щодо можливого заміщення американської допомоги фінансуванням з Європи. Зокрема, йдеться про проєкти, які підтримувались Американською агенцією з міжнародного розвитку (USAID). Про це йдеться в повідомленні профільного комітету Верховної Ради від 29 січня.

Деталі

У комітеті зазначили, що перемовини з європейськими колегами спрямовані на запобігання дестабілізації ключових процесів у країні. Пауза у фінансуванні може затягнутися на 3–6 місяців, що загрожує призупиненням важливих проєктів.

За підтримки USAID реалізовувались культурні ініціативи, створювались робочі місця та розвивались українські медіа, які потерпають від кризи рекламного ринку. Особливо важливими є проєкти психологічної підтримки дітей та сімей, постраждалих від війни, повідомили в комітеті.

Комітет наголосив, що підтримка USAID залишається ключовою для демократичного розвитку України. «Сподіваємось, що разом з урядом та представниками секторів, які отримували американську підтримку, зможемо знайти рішення на найближчий час», – зазначили в заяві.

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Контекст

Протягом десятиліть політика США базувалася на принципі, що зовнішня допомога окупається через зміцнення національної безпеки, стабілізацію регіонів і економік та покращення відносин із партнерами.

Однак 20 січня тодішній президент Дональд Трамп заморозив її на 90 днів, щоб провести перегляд тисяч гуманітарних, розвиваючих і безпекових програм для визначення тих, які продовжать отримувати фінансування. Водночас Трамп призупинив видачу федеральних грантів і позик усередині країни, але ці дії були тимчасово заблоковані судом 28 січня.

Через це фінансовані США міжнародні програми почали скорочувати персонал і готуватися до закриття, оскільки майже повне заморожування допомоги спричинило раптову зупинку їхньої роботи.

USAID також припинило надавати всю невійськову допомогу Україні. Forbes Ukraine проаналізував діяльність агентства в Україні, галузі, які найбільше залежать від американського фінансування, і можливі винятки для України. Детальніше читайте за посиланням.