Министерство финансов вынесло на обсуждение проект закона , который должен ввести НДС для плательщиков единого налога с 2027 года. В ведомстве отмечают, что есть время для обсуждения новых условий налогообложения.

Ключевые факты

Законопроект предлагает изменение ставки для 3-й группы. Если ФЛП достигнет лимита в 1 млн грн, он станет плательщиком НДС, а ставка единого налога снизится с 5% до 3%.

Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС предлагают не распространять на электронных резидентов ( е-резидентов ).

). Регистрация и отчетность будут происходить онлайн. Программное обеспечение будет доработано для удобного предоставления отчетов через «Электронный кабинет».

В пояснительных материалах к законопроекту обещают упрощение отчетности, электронного документооборота и снижение рисков злоупотреблений со стороны контролирующих органов благодаря более четким нормам Налогового кодекса.

Министерство аргументирует введение НДС для ФЛП выравниванием условий для бизнеса с одинаковыми оборотами, ограничением возможностей для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, «серого» импорта и контрабанды.

По расчетам Минфина, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 млрд грн в год, которые будут направлены на финансирование безопасности и обороны.

Контекст

Законопроект об обязательной регистрации плательщиками НДС для ФЛП-упрощенцев с доходом более 1 млн грн является одним из ключевых условий МВФ для продолжения программы EFF на $8,1 млрд. Без его принятия Украина рискует потерять следующие транши, необходимые для поддержки бюджета во время войны. Реформа также предусмотрена Национальной стратегией доходов на 2024–2030 годы и направлена на расширение налоговой базы и приближение налоговых правил к стандартам ЕС.

В 2025 году ФЛП на упрощенной системе в Украине делятся на три группы с разными лимитами дохода и ставками налогов. Для всех групп обязательными остаются ЕСВ – минимум 1760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты 8000 грн) и военный сбор, который с 1 января 2025 года стал обязательным. ФЛП первой группы с годовым доходом до 1,336 млн грн платят фиксированный единый налог до 302,80 грн в месяц, военный сбор 800 грн и 1760 грн ЕСВ. Вторая группа с лимитом дохода до 6,672 млн грн платит до 1600 грн единого налога, 800 грн военного сбора и 1760 грн ЕСВ в месяц. Третья группа с годовым лимитом до 9,336 млн грн уплачивает единый налог 5% от дохода (или 3% с НДС), военный сбор 1% от дохода и минимальный ЕСВ.

ФЛП на общей системе налогообложения платят 18% НДФЛ и 5% военного сбора с чистого дохода, а также ЕСВ. В случае принятия законопроекта об обязательной регистрации плательщиками НДС, для части предпринимателей к этим платежам добавятся еще 20% НДС.