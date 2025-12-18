Министерство финансов вынесло на обсуждение проект закона, который должен ввести НДС для плательщиков единого налога с 2027 года. В ведомстве отмечают, что есть время для обсуждения новых условий налогообложения.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Ключевые факты
- Законопроект предлагает изменение ставки для 3-й группы. Если ФЛП достигнет лимита в 1 млн грн, он станет плательщиком НДС, а ставка единого налога снизится с 5% до 3%.
- Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС предлагают не распространять на электронных резидентов (е-резидентов).
- Регистрация и отчетность будут происходить онлайн. Программное обеспечение будет доработано для удобного предоставления отчетов через «Электронный кабинет».
- В пояснительных материалах к законопроекту обещают упрощение отчетности, электронного документооборота и снижение рисков злоупотреблений со стороны контролирующих органов благодаря более четким нормам Налогового кодекса.
- Министерство аргументирует введение НДС для ФЛП выравниванием условий для бизнеса с одинаковыми оборотами, ограничением возможностей для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, «серого» импорта и контрабанды.
- По расчетам Минфина, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 млрд грн в год, которые будут направлены на финансирование безопасности и обороны.
Контекст
Законопроект об обязательной регистрации плательщиками НДС для ФЛП-упрощенцев с доходом более 1 млн грн является одним из ключевых условий МВФ для продолжения программы EFF на $8,1 млрд. Без его принятия Украина рискует потерять следующие транши, необходимые для поддержки бюджета во время войны. Реформа также предусмотрена Национальной стратегией доходов на 2024–2030 годы и направлена на расширение налоговой базы и приближение налоговых правил к стандартам ЕС.
В 2025 году ФЛП на упрощенной системе в Украине делятся на три группы с разными лимитами дохода и ставками налогов. Для всех групп обязательными остаются ЕСВ – минимум 1760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты 8000 грн) и военный сбор, который с 1 января 2025 года стал обязательным. ФЛП первой группы с годовым доходом до 1,336 млн грн платят фиксированный единый налог до 302,80 грн в месяц, военный сбор 800 грн и 1760 грн ЕСВ. Вторая группа с лимитом дохода до 6,672 млн грн платит до 1600 грн единого налога, 800 грн военного сбора и 1760 грн ЕСВ в месяц. Третья группа с годовым лимитом до 9,336 млн грн уплачивает единый налог 5% от дохода (или 3% с НДС), военный сбор 1% от дохода и минимальный ЕСВ.
ФЛП на общей системе налогообложения платят 18% НДФЛ и 5% военного сбора с чистого дохода, а также ЕСВ. В случае принятия законопроекта об обязательной регистрации плательщиками НДС, для части предпринимателей к этим платежам добавятся еще 20% НДС.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.