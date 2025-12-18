Міністерство фінансів винесло на обговорення проєкт закону , який має запровадити ПДВ для платників єдиного податку з 2027 року. У відомстві наголошують, що є час для обговорення нових умов оподаткування.

Ключові факти

Законопроєкт пропонує зміну ставки для 3-ї групи. Якщо ФОП досягне ліміту в 1 млн грн, він стане платником ПДВ, а ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%.

Вимогу про обовʼязкову реєстрацію платником ПДВ пропонують не поширювати на електронних резидентів ( е-резидентів ).

). Реєстрація та звітність відбуватимуться онлайн. Програмне забезпечення буде доопрацьовано для зручного подання звітів через «Електронний кабінет».

У пояснювальних матеріалах до законопроєкту обіцяють спрощення звітування, електронного документообігу та зниження ризиків зловживань з боку контролюючих органів завдяки чіткішим нормам Податкового кодексу.

Міністерство аргументує запровадження ПДВ для ФОП вирівнюванням умов для бізнесу з однаковими оборотами, обмеженням можливостей для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, «сірого» імпорту та контрабанди.

За розрахунками Мінфіну, це дозволить залучити до бюджету додатково близько 40 млрд грн на рік, які будуть спрямовані на фінансування безпеки та оборони.

Контекст

Законопроєкт про обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ для ФОП-спрощенців із доходом понад 1 млн грн є однією з ключових умов МВФ для продовження програми EFF на $8,1 млрд. Без його ухвалення Україна ризикує втратити наступні транші, необхідні для підтримки бюджету під час війни. Реформа також передбачена Національною стратегією доходів на 2024–2030 роки та спрямована на розширення податкової бази й наближення податкових правил до стандартів ЄС.

У 2025 році ФОП на спрощеній системі в Україні поділяються на три групи з різними лімітами доходу та ставками податків. Для всіх груп обов’язковими залишаються ЄСВ – мінімум 1760 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати 8000 грн) та військовий збір, який із 1 січня 2025 року став обов’язковим. ФОП першої групи з річним доходом до 1,336 млн грн платять фіксований єдиний податок до 302,80 грн на місяць, військовий збір 800 грн і 1760 грн ЄСВ. Друга група з лімітом доходу до 6,672 млн грн сплачує до 1600 грн єдиного податку, 800 грн військового збору та 1760 грн ЄСВ на місяць. Третя група з річним лімітом до 9,336 млн грн сплачує єдиний податок 5% від доходу (або 3% із ПДВ), військовий збір 1% від доходу та мінімальний ЄСВ.

ФОП на загальній системі оподаткування платять 18% ПДФО і 5% військового збору з чистого доходу, а також ЄСВ. У разі ухвалення законопроєкту про обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ, для частини підприємців до цих платежів додадуться ще 20% ПДВ.