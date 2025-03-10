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«Поставить дилемму перед Россией». Украина предложит в Саудовской Аравии частичное перемирие с РФ. Чего хочет добиться Киев на переговорах с командой Трампа?

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

3 хв читання

Володимир Зеленський та Дональд Трамп сперечаються у Білому домі /Getty Images

Владимир Зеленский и Дональд Трамп спорят в Белом доме Фото Getty Images

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Идея частичного перемирия с Россией не нашла отклика летом 2024 года на переговорах за закрытыми дверями через посредников с Ближнего Востока. Почему Украина ее реанимирует на переговорах с США?

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Впервые от имени Украины идею перемирия на море и в воздухе и обмен всех пленных озвучил президент Владимир Зеленский 4 марта.

Обращение президента проходило в сложный момент: через несколько дней после скандальной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, в день остановки помощи США и за несколько часов до обращения Трампа к Конгрессу.

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