«Поставить дилемму перед Россией». Украина предложит в Саудовской Аравии частичное перемирие с РФ. Чего хочет добиться Киев на переговорах с командой Трампа?

Идея частичного перемирия с Россией не нашла отклика летом 2024 года на переговорах за закрытыми дверями через посредников с Ближнего Востока. Почему Украина ее реанимирует на переговорах с США?

Впервые от имени Украины идею перемирия на море и в воздухе и обмен всех пленных озвучил президент Владимир Зеленский 4 марта.

Обращение президента проходило в сложный момент: через несколько дней после скандальной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, в день остановки помощи США и за несколько часов до обращения Трампа к Конгрессу.