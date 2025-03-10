«Поставить дилемму перед Россией». Украина предложит в Саудовской Аравии частичное перемирие с РФ. Чего хочет добиться Киев на переговорах с командой Трампа?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:59 хвилин
Идея частичного перемирия с Россией не нашла отклика летом 2024 года на переговорах за закрытыми дверями через посредников с Ближнего Востока. Почему Украина ее реанимирует на переговорах с США?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Впервые от имени Украины идею перемирия на море и в воздухе и обмен всех пленных озвучил президент Владимир Зеленский 4 марта.
Обращение президента проходило в сложный момент: через несколько дней после скандальной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, в день остановки помощи США и за несколько часов до обращения Трампа к Конгрессу.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.