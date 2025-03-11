Переговори у Джидді. Єрмак: Україна готова йти до миру та розраховує на гарантії безпеки (оновлюється)

У Саудівській Аравії в місті Джидда 11 березня проходить зустріч української та американської делегацій, повідомила пресслужба МЗС України. Ключові теми – шлях до миру та двосторонні відносини України та США. Forbes Ukraine слідкує за перебігом переговорів.

Деталі

Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, до складу делегації входять голова МЗС Дмитро Сибига, міністр оборони Рустем Умєров, заступник головаи Офісу президента Павло Паліса. З американського боку в переговорах беруть участь спецпосланець Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф, держсекретар Марко Рубіо, радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Волтц.

Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США, зазначила пресслужба МЗС.

Зараз у Саудівській Аравії перебуває президент Володимир Зеленський, але у переговорах він участі не братиме.

Фото: Андрій Єрмак Фото Telegram-канал Андрія Єрмака

Україна готова йти до миру та розраховує на гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилась у майбутньому, сказав Андрій Єрмак, якого цитує кореспондентка Суспільного. «Зараз ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше – як розпочати цей процес. Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами», – заявив Єрмак.

Інформація про те, що США виключили з переговорів із Україною питання відновлення кордонів 2014 або 2022 року, не відповідає дійсності, повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. «У мережі поширюється інформація з посиланням на іноземні джерела, нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії Росії», – йдеться в повідомленні ЦПД.

Контекст

11 березня в Джидді пройдуть переговори між офіційними представниками адміністрації США та українською делегацією. Сторони будуть обговорювати майбутнє війни, рівень підтримки США та економічні домовленості, зокрема угоду щодо корисних копалин, яка могла б забезпечити Україні фінансову підтримку. Натомість ця угода може стати інструментом політичного тиску.

Українська делегація пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі, заборону на далекобійні удари, зокрема, по енергетиці.