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Рубио допустил решение вопроса военной помощи США на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение Вашингтоном военной помощи может быть «урегулировано» во время важных переговоров в Саудовской Аравии, направленных на прекращение войны в Украине, пишет The Guardian.

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Ключевые факты

  • «Я думаю, что идея прекращения помощи в широком смысле – это то, что, как я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что произошедшее завтра будет иметь решающее значение для этого», – заявил журналистам главный дипломат США.
  • Он также рассказал о перспективах прекращения огня в войне, заявив о поддержке украинского предложения по перемирию в воздухе и на море.
  • «Я не говорю, что этого достаточно, но это та уступка, которую нужно увидеть, чтобы положить конец конфликту», — сказал он.
  • Он добавил, что США надеются на хорошую встречу, чтобы определить намерения Украины и подтвердить ее готовность «делать сложные вещи, как это делают россияне», заявил Рубио.
  • Он выразил надежду, что встреча пройдет успешно, но важно «четко определить намерения Украины» по миру.
  • Рубио уже приземлился в Саудовской Аравии, но несмотря на то, что сегодня там также находится президент Украины Владимир Зеленский, их встреча не ожидается.

Контекст

11 марта в Джидде пройдут переговоры между официальными представителями администрации США и украинской делегацией. Стороны будут обсуждать будущее войны, уровень поддержки США и экономические договоренности, в частности, соглашение о полезных ископаемых, которое могло бы обеспечить Украине финансовую поддержку. Зато соглашение может стать инструментом политического давления.

Украинский МИД сообщил, что на повестке дня встречи будут украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, в центре беседы – путь к миру. Участие россиян в переговорах не предполагается, в то же время это возможность подписать соглашение о недрах, сказал спикер ведомства Георгий Тихий.

В переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Украинская команда будет состоять из главы ОП Андрея Ермака, главы МИДа Андрея Сибиги, министра обороны Рустема Умерова и заместителя Ермака Павла Палисы.

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