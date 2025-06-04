Европейская комиссия признала Балаховское графитовое месторождение в Украине, разрабатываемое группой компаний BGV Group Management Геннадия Буткевича , частью стратегической инициативы Европейского союза в сфере критически важного сырья. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Европейской комиссии.

Ключевые факты

Еврокомиссия отобрала 13 стратегических проектов, расположенных за пределами ЕС, способных содействовать экономической безопасности Европы.

Проект BGV Graphite стал единственным из украинских, вошедшим в перечень 194 инициатив, признанных важными для ресурсной и технологической независимости ЕС, сообщила пресс-служба BGV Group Management.

Избранные Еврокомиссией стратегические проекты получат скоординированную поддержку со стороны комиссии, государств-членов и финансовых учреждений в форме содействия доступу к финансированию и контактам с покупателями.

По предварительным оценкам, для начала деятельности 13 отобранных проектов понадобится около €5,5 млрд.

«Для нас это не просто признание – это ответственность и стратегическая миссия», – говорится в сообщении BGV Group.

Обретение такого статуса открывает новые возможности для международного финансирования, привлечения технологических партнеров и ускоренного развития критически важной инфраструктуры, пояснили в BGV.

Контекст

BGV Group Management инвестирует в проекты по добыче и обработке графита и бериллия с 2015 года, потратив около $100 млн. Основной проект – BGV Graphite, реализуемый на Балаховском месторождении в Кировоградской области. На начало 2025 года компания завершила технико-экономическое обоснование и пилотные испытания. В партнерстве с Metso начато строительство обогатительной фабрики, а проектирование горно-обогатительного комплекса стартует в первом квартале 2026 года.

Проект BGV Graphite, где конечным продуктом будет сферинизированный графит (SPG), по предварительным расчетам, требует около $450 млн инвестиций. Украина может предложить США 22 из 50 критических минералов, что позволит усилить местную экономику, отметил Буткевич.

В конце мая BGV Group Management успешно протестировала прототип литий-ионной батареи, изготовленной из украинского графита.