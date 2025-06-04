Европейская комиссия признала Балаховское графитовое месторождение в Украине, разрабатываемое группой компаний BGV Group Management Геннадия Буткевича, частью стратегической инициативы Европейского союза в сфере критически важного сырья. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Европейской комиссии.
Ключевые факты
- Еврокомиссия отобрала 13 стратегических проектов, расположенных за пределами ЕС, способных содействовать экономической безопасности Европы.
- Проект BGV Graphite стал единственным из украинских, вошедшим в перечень 194 инициатив, признанных важными для ресурсной и технологической независимости ЕС, сообщила пресс-служба BGV Group Management.
- Избранные Еврокомиссией стратегические проекты получат скоординированную поддержку со стороны комиссии, государств-членов и финансовых учреждений в форме содействия доступу к финансированию и контактам с покупателями.
- По предварительным оценкам, для начала деятельности 13 отобранных проектов понадобится около €5,5 млрд.
- «Для нас это не просто признание – это ответственность и стратегическая миссия», – говорится в сообщении BGV Group.
- Обретение такого статуса открывает новые возможности для международного финансирования, привлечения технологических партнеров и ускоренного развития критически важной инфраструктуры, пояснили в BGV.
Контекст
BGV Group Management инвестирует в проекты по добыче и обработке графита и бериллия с 2015 года, потратив около $100 млн. Основной проект – BGV Graphite, реализуемый на Балаховском месторождении в Кировоградской области. На начало 2025 года компания завершила технико-экономическое обоснование и пилотные испытания. В партнерстве с Metso начато строительство обогатительной фабрики, а проектирование горно-обогатительного комплекса стартует в первом квартале 2026 года.
Проект BGV Graphite, где конечным продуктом будет сферинизированный графит (SPG), по предварительным расчетам, требует около $450 млн инвестиций. Украина может предложить США 22 из 50 критических минералов, что позволит усилить местную экономику, отметил Буткевич.
В конце мая BGV Group Management успешно протестировала прототип литий-ионной батареи, изготовленной из украинского графита.
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