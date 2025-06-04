Європейська комісія визнала Балахівське графітове родовище в Україні, що розробляється групою компаній BGV Group Management Геннадія Буткевича , частиною стратегічної ініціативи Європейського Союзу у сфері критично важливої сировини. Відповідне рішення опубліковане на сайті Європейської комісії.

Ключові факти

Єврокомісія відібрала 13 стратегічних проєктів, розташованих за межами ЄС, здатних сприяти економічній безпеці Європи.

Проєкт BGV Graphite став єдиним з українських, який увійшов до переліку 194 ініціатив, визнаних важливими для ресурсної та технологічної незалежності ЄС, повідомила пресслужба BGV Group Management.

Обрані Єврокомісією стратегічні проєкти отримають скоординовану підтримку з боку комісії, держав-членів та фінансових установ у формі сприяння доступу до фінансування та контактів із відповідними покупцями.

За попередніми оцінками, для початку діяльності 13 відібраних проєктів знадобиться близько €5,5 млрд.

«Для нас це не просто визнання – це відповідальність і стратегічна місія», – йдеться в повідомленні BGV Group.

Набуття такого статусу відкриває нові можливості для міжнародного фінансування, залучення технологічних партнерів і прискореного розвитку критично важливої інфраструктури, пояснили в BGV.

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Контекст

BGV Group Management інвестує в проєкти з видобутку та обробки графіту і берилію з 2015 року, витративши близько $100 млн. Основний проєкт – BGV Graphite, що реалізується на Балахівському родовищі в Кіровоградській області. На початок 2025 року компанія завершила техніко-економічне обґрунтування та пілотні випробування. У партнерстві з Metso розпочато будівництво збагачувальної фабрики, а проєктування гірничо-збагачувального комплексу стартує в першому кварталі 2026-го.

Проєкт BGV Graphite, де кінцевим продуктом буде сферинізований графіт (SPG), за попередніми розрахунками, потребує близько $450 млн інвестицій. Україна може запропонувати США 22 із 50 критичних мінералів, що дасть змогу посилити місцеву економіку, зазначив Буткевич.

Наприкінці травня BGV Group Management успішно протестувала прототип літій-іонної батареї, виготовленої з українського графіту.