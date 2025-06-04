Європейська комісія визнала Балахівське графітове родовище в Україні, що розробляється групою компаній BGV Group Management Геннадія Буткевича, частиною стратегічної ініціативи Європейського Союзу у сфері критично важливої сировини. Відповідне рішення опубліковане на сайті Європейської комісії.
Ключові факти
- Єврокомісія відібрала 13 стратегічних проєктів, розташованих за межами ЄС, здатних сприяти економічній безпеці Європи.
- Проєкт BGV Graphite став єдиним з українських, який увійшов до переліку 194 ініціатив, визнаних важливими для ресурсної та технологічної незалежності ЄС, повідомила пресслужба BGV Group Management.
- Обрані Єврокомісією стратегічні проєкти отримають скоординовану підтримку з боку комісії, держав-членів та фінансових установ у формі сприяння доступу до фінансування та контактів із відповідними покупцями.
- За попередніми оцінками, для початку діяльності 13 відібраних проєктів знадобиться близько €5,5 млрд.
- «Для нас це не просто визнання – це відповідальність і стратегічна місія», – йдеться в повідомленні BGV Group.
- Набуття такого статусу відкриває нові можливості для міжнародного фінансування, залучення технологічних партнерів і прискореного розвитку критично важливої інфраструктури, пояснили в BGV.
Контекст
BGV Group Management інвестує в проєкти з видобутку та обробки графіту і берилію з 2015 року, витративши близько $100 млн. Основний проєкт – BGV Graphite, що реалізується на Балахівському родовищі в Кіровоградській області. На початок 2025 року компанія завершила техніко-економічне обґрунтування та пілотні випробування. У партнерстві з Metso розпочато будівництво збагачувальної фабрики, а проєктування гірничо-збагачувального комплексу стартує в першому кварталі 2026-го.
Проєкт BGV Graphite, де кінцевим продуктом буде сферинізований графіт (SPG), за попередніми розрахунками, потребує близько $450 млн інвестицій. Україна може запропонувати США 22 із 50 критичних мінералів, що дасть змогу посилити місцеву економіку, зазначив Буткевич.
Наприкінці травня BGV Group Management успішно протестувала прототип літій-іонної батареї, виготовленої з українського графіту.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.