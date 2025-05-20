BGV Group Буткевича успішно випробувала літій-іонну батарею з українського графіту

Компанія BGV Group Management Геннадія Буткевича успішно протестувала прототип літій-іонної батареї, виготовленої з українського графіту. Про це йдеться у пресрелізі проєкту BGV Graphite.

Деталі

У межах пілотного проєкту BGV Graphite створила та випробувала дослідний зразок анодного матеріалу для літій-іонної батареї. Тестування електрохімічних показників показало результати на рівні найвищих світових стандартів, заявила компанія.

матеріалу для літій-іонної батареї. Тестування електрохімічних показників показало результати на рівні найвищих світових стандартів, заявила компанія. Анод виготовили зі сферичного графіту, отриманого з концентрату Балахівського родовища в Кіровоградській області. Процес сфероїзації відбувся у жовтні 2024 року на обладнанні німецької компанії NETZSCH.

Зразок батареї – стандартну літієву монетну комірку діаметром 20 мм і товщиною 1,6 мм – створили на базі Київського національного університету технологій та дизайну. Такий формат дозволяє оцінити властивості матеріалів перед масштабним виробництвом, зазначається у повідомленні.

Зразок батареї – літієва монетна комірка діаметром 20 мм і товщиною 1,6 мм

Наступним етапом стане розробка повноцінного двоелектродного прототипу акумулятора, який планують виготовити восени 2025 року з використанням українського графіту, – розповів Віктор Танай, керівник проєкту BGV Graphite.

Контекст

BGV Group Management інвестує в проєкти з видобутку та обробки графіту і берилію з 2015 року, витративши близько $100 млн. Основний проєкт – BGV Graphite, що реалізується на Балахівському родовищі в Кіровоградській області. На початок 2025 року компанія повідомляла про завершення техніко-економічне обґрунтування та початок пілотних випробувань. У партнерстві з Metso розпочато будівництво збагачувальної фабрики, а проєктування гірничо-збагачувального комплексу стартує в першому кварталі 2026-го.

Проєкт BGV Graphite, де кінцевим продуктом буде сферинізований графіт (SPG), за попередніми розрахунками, потребує близько $450 млн інвестицій. Україна може запропонувати США 22 із 50 критичних мінералів, що дасть змогу посилити місцеву економіку, зазначив Буткевич.