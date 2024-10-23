Первые два банка присоединились к программе компенсации покупки украинской техники и электрооборудования

Министерство экономики подписало первые меморандумы с банками по программе частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства, сообщает пресс-служба ведомства. Первыми партнерами стали Sky Bank и «Банк Восток».

Ключевые факты

В скором времени покупатели украинской техники и оборудования уже смогут подавать заявки на компенсацию через эти финучреждения.

До конца недели ожидается подписание меморандумов еще с несколькими банками.

По словам первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко, программа является возможностью поддержать производителей и дать стимул к покупке их продукции.

Через уполномоченные банки будет производиться выплата компенсации за приобретенную технику. В частности, банки принимают заявки от покупателей, проверяют документы, подтверждающие покупку. Они передают списки заявителей в Минэкономики для проверки.

Банки открывают счета, на которые Минэкономики перечисляет денежные средства, также финучреждения перечисляют компенсации на счета покупателей.

Контекст

Решение о запуске новой программы поддержки производителей программы компенсаций Кабинет министров принял 24 сентября. Покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) за приобретение энергетического, колесного, строительного и специального оборудования. Программа стимулирует увеличение внутреннего спроса на товары украинского производства.

В первый перечень техники и оборудования отечественного производства, покупателям которых государство будет возвращать 15%, вошла продукция девяти украинских производителей. Это автобусы, грузовики, лифты, разнообразное оборудование, в дальнейшем перечень будет пополняться.

Программа частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства реализуется в рамках «Сделано в Украине». Государственная политика «Сделано в Украине», начатая президентом, направлена на привлечение инвестиций для развития украинских производителей, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары.