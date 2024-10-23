Перші два банки долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання

Міністерство економіки підписало перші меморандуми з банками за програмою часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва, повідомляє пресслужба відомства. Першими партнерами стали Sky Bank і «Банк Восток».

Ключові факти

Незабаром покупці української техніки та обладнання вже зможуть подавати заявки на компенсацію через ці фінустанови.

До кінця тижня очікується підписання меморандумів ще з кількома банками.

За словами першої віцепрем’єра – міністерки економіки Юлії Свириденко, програма є можливістю підтримати виробників й дати стимул до купівлі їхньої продукції.

Через уповноважені банки відбуватиметься виплата компенсації за придбану техніку. Зокрема, банки приймають заявки від покупців, перевіряють документи, що підтверджують покупку. Вони передають списки заявників до Мінекономіки для перевірки.

Банки відкривають рахунки, на які Мінекономіки перераховує кошти, також фінустанови перераховують компенсації на рахунки покупців.

Контекст

Рішення про запуск нової програми підтримки виробників програми компенсацій Кабінет міністрів ухвалив 24 вересня. Покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання. Програма стимулює збільшення внутрішнього попиту на товари українського виробництва.

До першого переліку техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%, увійшла продукція девʼятьох українських виробників. Це автобуси, вантажівки, ліфти, різноманітне обладнання, надалі перелік поповнюватиметься.

Програма часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва реалізується в рамках «Зроблено в Україні». Державна політика «Зроблено в Україні», започаткована президентом, має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції з високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари.