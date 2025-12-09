Под утро 9 декабря россияне снова атаковали газовую инфраструктуру беспилотниками. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. В результате атаки есть разрушения.

Детали

Ударными дронами враг пытается вывести из строя критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение украинцев.

Обошлось без пострадавших. Впрочем есть разрушения, добавил Корецкий.

«Специалисты компании и оперативные службы уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего восстановления работы поврежденных объектов», – написал он.

Контекст

В начале октября Россия значительно усилила ракетные и дроновые удары по объектам газодобывающей инфраструктуры Украины, которая обеспечивает 80–90% внутреннего потребления голубого топлива. Об этом сообщила НАК «Нафтогаз Украины», комментируя самую масштабную за все время атаку на газодобычу, произошедшую в ночь на 3 октября.

По информации Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в результате этого удара было выведено из строя около 60% мощностей по добыче природного газа в Украине. Если атаки будут продолжаться с нынешней интенсивностью, то к концу марта 2026 года стране может понадобиться импортировать дополнительно 4,4 млрд кубометров газа стоимостью около €2 млрд.

В конце ноября Корецкий заявил, что компания уже привлекла 70% необходимого финансирования для закупки импортного газа на отопительный сезон. Эти средства удалось получить в основном от европейских финансовых институтов. Работа продолжается над привлечением остальных 30%, в частности от американских государственных кредиторов и корпораций, среди которых DFC (Корпорация международного финансирования развития США) и EXIM (Экспортно-импортный банк США).