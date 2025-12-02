Вечером 1 декабря, а также утром 2-го российские дроны атаковали объекты «Нафтогаза», которые отвечают за добычу и хранение природного газа. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
Детали
- Отмечается, что среди персонала пострадавших нет, однако зафиксировано разрушение оборудования и сооружений.
- «Наши аварийно-восстановительные бригады и оперативные службы уже работают над ликвидацией последствий. Сразу после получения разрешения от ГСЧС специалисты «Нафтогаза» начнут восстановительные работы», – заявил Корецкий.
- В компании отметили, что только в течение октября–ноября 2025 года это уже девятая массированная атака РФ на гражданскую газовую инфраструктуру Украины.
Контекст
В начале октября Россия значительно усилила ракетные и дроновые удары по объектам газодобывающей инфраструктуры Украины, которая обеспечивает 80–90% внутреннего потребления голубого топлива. Об этом сообщила НАК «Нафтогаз Украины», комментируя самую масштабную за все время атаку на газодобычу, произошедшую в ночь на 3 октября.
По информации Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в результате этого удара было выведено из строя около 60% мощностей по добыче природного газа в Украине. Если атаки будут продолжаться с нынешней интенсивностью, то к концу марта 2026 года стране может понадобиться импортировать дополнительно 4,4 млрд кубометров газа стоимостью около €2 млрд.
В конце ноября Корецкий заявил, что компания уже привлекла 70% необходимого финансирования для закупки импортного газа на отопительный сезон. Эти средства удалось получить в основном от европейских финансовых институтов. Работа продолжается над привлечением остальных 30%, в частности от американских государственных кредиторов и корпораций, среди которых DFC (Корпорация международного финансирования развития США) и EXIM (Экспортно-импортный банк США).
