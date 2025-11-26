НАК «Нафтогаз Украины» привлекла 70% средств, необходимых для импорта газа на отопительный сезон, преимущественно у европейских финансовых институций и работает над привлечением остальных 30% от американских государственных кредиторов и корпораций, в том числе DFC и EXIM. Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий в комментарии агентству АР от 26 ноября.
Подробности
- «Мы обеспечили 70% необходимых средств преимущественно за счет европейских кредитов и грантов. Остальные 30% пытаемся привлечь от DFC, EXIM и других государственных институций США», – сказал Корецкий.
- Российские атаки на нефтегазовые объекты в марте и октябре существенно сократили собственную добычу Украины, создав дополнительную потребность в импорте около 4,4 млрд куб. м газа на зиму.
- «Без российских ударов Украина могла бы покрыть собственной добычей подавляющее большинство потребления», – подчеркнул Корецкий. Он подчеркнул, что эти удары носят исключительно террористический характер и не связаны с военными целями: «Уничтожение газодобычи, хранения и транспортировки имеет одну цель – оставить украинцев без газа, отопления и электричества». В настоящее время «Нафтогаз» импортирует газ по стабильному графику.
Контекст
21 ноября «Нафтогаз» и польский концерн Orlen финализировали соглашение о поставках 300 млн куб. м американского СПГ в I квартале 2026 года; в целом в 2026-м ожидается импорт 1 млрд куб. м американского сжиженного газа.
С начала 2025 года через партнерство с Orlen уже импортировано более 400 млн куб. м американского LNG, до конца года будет 600 млн куб. м.
Для закупки газа привлекли: кредит ЕБРР €270 млн (под госгарантию) + грант Норвегии €139 млн; кредит ЕБРР €500 млн под гарантии Еврокомиссии; кредит ЕИБ €300 млн под гарантии Еврокомиссии; готовятся еще €500 млн от ЕБРР; кредиты украинских банков: Ощадбанк – 3 млрд грн, Укрэксимбанк – 2,45 млрд грн, Укргазбанк и ПриватБанк – по 4,7 млрд грн; грант Норвегии – 1 млрд норвежских крон ($98,3 млн).
Группа «Нафтогаз» дополнительно направила на закупку газа $1 млрд собственных средств.
