Під ранок 9 грудня росіяни знову атакували газову інфраструктуру безпілотниками. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Внаслідок атаки є руйнування.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Ударними дронами ворог намагається вивести з ладу критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання українців.
- Обійшлося без постраждалих. Втім є руйнування, додав Корецький.
- «Фахівці компанії та оперативні служби вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи пошкоджених об’єктів», – написав він.
Контекст
На початку жовтня Росія значно посилила ракетні та дронові удари по об’єктах газовидобувної інфраструктури України, яка забезпечує 80–90% внутрішнього споживання блакитного палива. Про це повідомила НАК «Нафтогаз України», коментуючи наймасштабнішу за весь час атаку на газовидобуток, що сталася в ніч на 3 жовтня.
За інформацією Bloomberg із посиланням на власні джерела, внаслідок цього удару було виведено з ладу приблизно 60% потужностей із видобутку природного газу в Україні. Якщо атаки триватимуть із нинішньою інтенсивністю, то до кінця березня 2026 року країні може знадобитися імпортувати додатково 4,4 млрд кубометрів газу вартістю близько €2 млрд.
Наприкінці листопада Корецький заявив, що компанія вже залучила 70% необхідного фінансування для закупівлі імпортного газу на опалювальний сезон. Ці кошти вдалося отримати переважно від європейських фінансових інституцій. Робота триває над залученням решти 30%, зокрема від американських державних кредиторів і корпорацій, серед яких DFC (Корпорація міжнародного фінансування розвитку США) та EXIM (Експортно-імпортний банк США).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.