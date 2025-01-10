Компания Pin-Up Ukraine отреагировала на задержание владельца и отвергла обвинения в связях с РФ

Гемблинг-компания Pin-Up Ukraine отвергает обвинения Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора по поводу незаконных финансовых операций и заявляет, что не имеет связей с российским капиталом или подсанкционными лицами из страны-агрессоры. Об этом говорится в заявлении онлайн-казино от 10 января. Накануне ГБР задержал владельца Pin-Up Ukraine Игоря Зотько.
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Подробности
- Компания считает эти обвинения необоснованными и назвала это «попыткой воспрепятствовать ее деятельности как одного из самых крупных налогоплательщиков в отрасли».
- Pin-Up Ukraine отмечает, что все права и обязанности по организации азартных игр в Украине принадлежат ООО «Укр Гейм Технолоджи», конечным бенефициаром которого является Игорь Зотько. Компания заявила, что готова сотрудничать с правоохранительными органами «для разрешения ситуации и опровержения обвинений».
Контекст
В сентябре 2024 года суд согласился с ходатайством ГБР и Офиса генпрокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн, арестованных на счетах онлайн-казино, которое имело связи с представителями РФ. В эту сумму входили не только самые арестованные средства, но и доходы от финансовых операций.
В начале декабря ГБР объявило подозрение владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино в пособничестве России. Суд назначил им меру пресечения в виде содержания под стражей, включая бенефициарного владельца, директора и руководителя КРАИЛ.
9 января ГБР задержало номинального владельца компании, которая работала под брендом онлайн-казино Pin-Up в Украине. Хотя фамилия подозреваемого не разглашается, на опубликованных фото видно задержание мужчины, похожего на Игоря Зотько, владельца компании «Укр Гейм Технолоджи».
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