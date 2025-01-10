Компанія Pin-Up Ukraine відреагувала на затримання власника і відкинула звинувачення у зв’язках з РФ

Гемблінг-компанія Pin-Up Ukraine відкидає звинувачення Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора щодо незаконних фінансових операцій та заявляє, що не має зв’язків з російським капіталом або підсанкційними особами з країни-агресорки. Про це йдеться в заяві онлайн-казино від 10 січня. Напередодні ДБР затримало власника Pin-Up Ukraine Ігоря Зотька.
Деталі
- Компанія вважає ці звинувачення необґрунтованими та назвала це «спробою перешкодити її діяльності як одного з найбільших платників податків у галузі».
- Pin-Up Ukraine наголошує на тому, що всі права та обов’язки щодо організації азартних ігор в Україні належать ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», кінцевим бенефіціаром якого є Ігор Зотько. Компанія заявила, що готова співпрацювати з правоохоронними органами «для розв’язання ситуації та спростування звинувачень».
Контекст
У вересні 2024 року суд погодився з клопотанням ДБР та Офісу Генпрокурора щодо передачі до АРМА понад 2,6 млрд грн, арештованих на рахунках онлайн-казино, яке мало звʼязки з представниками РФ. Ця сума включала не лише самі арештовані кошти, але й доходи від фінансових операцій.
На початку грудня ДБР оголосило підозру власникам та топменеджерам онлайн-казино у пособництві Росії. Суд призначив їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, включаючи бенефіціарного власника, директора та керівника КРАІЛ.
9 січня ДБР затримало номінального власника компанії, яка працювала під брендом онлайн-казино Pin-Up в Україні. Хоча прізвище підозрюваного не розголошено, на опублікованих фото видно затримання чоловіка, схожого на Ігоря Зотька, власника компанії «Укр Гейм Технолоджі».
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