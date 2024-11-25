Північна Корея збільшує масштаби виробництва ракет, якими РФ обстрілює Україну

Північна Корея розширює ключовий завод із виробництва зброї, де збирають ракети малої дальності Hwasong-11 (відомі як KN-23 або KN-24), котрі Росія використовує у війні проти України, повідомляє Reuters 25 листопада.
Третина балістичних ракет, використаних Росією для атак на Україну у 2024 році, за даними CNN, це ракети KN-23, виготовлені в КНДР.
Деталі
- Обʼєкт, відомий як February 11 plant, розташований у місті Хамхин, другому за величиною в КНДР. Це частина машинобудівного комплексу Ryongsong, де виготовляють твердопаливні балістичні ракети Hwasong-11. Завод є єдиним відомим виробником цих ракет, зазначив Сем Лейр, науковий співробітник Центру нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна.
- Аналіз супутникових знімків від компанії Planet Labs, зроблених на початку жовтня, показав будівництво нового корпусу для складання ракет і житлового комплексу для працівників. Новий корпус приблизно на 60–70% більший за попередній, а також покращено входи до підземних об’єктів комплексу.
Контекст
У 2024 році Росія застосувала близько 60 північнокорейських ракет KN-23, що становить майже третину з 194 балістичних ракет, випущених проти України, повідомило CNN 23 листопада.
Наприкінці листопада цього року стало відомо, що КНДР передала Росії додаткові артилерійські системи, зокрема 170-мм самохідні гармати «Коксан» і 240-мм реактивні системи залпового вогню. Йдеться приблизно про 50 самохідних гармат і 20 реактивних установок. Для їх експлуатації в РФ також прибув обслуговуючий персонал, оскільки ці системи не використовуються російською армією і потребують спеціальної підготовки.
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