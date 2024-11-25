Північна Корея збільшує масштаби виробництва ракет, якими РФ обстрілює Україну

Третина балістичних ракет, використаних Росією для атак на Україну у 2024 році, за даними CNN, це ракети KN-23, виготовлені в КНДР.

Північна Корея розширює ключовий завод із виробництва зброї, де збирають ракети малої дальності Hwasong-11 (відомі як KN-23 або KN-24), котрі Росія використовує у війні проти України, повідомляє Reuters 25 листопада.

Деталі

Обʼєкт, відомий як February 11 plant, розташований у місті Хамхин, другому за величиною в КНДР. Це частина машинобудівного комплексу Ryongsong, де виготовляють твердопаливні балістичні ракети Hwasong-11. Завод є єдиним відомим виробником цих ракет, зазначив Сем Лейр, науковий співробітник Центру нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна.

Аналіз супутникових знімків від компанії Planet Labs, зроблених на початку жовтня, показав будівництво нового корпусу для складання ракет і житлового комплексу для працівників. Новий корпус приблизно на 60–70% більший за попередній, а також покращено входи до підземних об’єктів комплексу.

Контекст

У 2024 році Росія застосувала близько 60 північнокорейських ракет KN-23, що становить майже третину з 194 балістичних ракет, випущених проти України, повідомило CNN 23 листопада.

Наприкінці листопада цього року стало відомо, що КНДР передала Росії додаткові артилерійські системи, зокрема 170-мм самохідні гармати «Коксан» і 240-мм реактивні системи залпового вогню. Йдеться приблизно про 50 самохідних гармат і 20 реактивних установок. Для їх експлуатації в РФ також прибув обслуговуючий персонал, оскільки ці системи не використовуються російською армією і потребують спеціальної підготовки.