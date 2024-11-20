Північна Корея передала Росії нову партію важкого озброєння

Північна Корея поставила Росії додаткові артилерійські системи для підтримки війни проти України, йдеться про 170-мм самохідні гармати та 240-мм системи залпового вогню. Про це 20 листопада пише Associated Press з посиланням на розвідку Південної Кореї.

Деталі

КНДР надала РФ приблизно 50 самохідних гаубиць «Коксан» калібру 170 мм та 20 реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм.

Разом із технікою прибув і обслуговуючий персонал, оскільки ці системи є нетиповими для російської армії та потребують спеціального навчання для експлуатації, зазначило агентство.

Контекст

Ці поставки є частиною масштабнішої військової допомоги – з серпня 2023 року КНДР відправила до Росії понад 13 000 контейнерів з різноманітним озброєнням.

Наприкінці жовтня цього року до курської області прибуло близько 11 000 північнокорейських солдатів, які були інтегровані до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Росії. Частина з них вже бере активну участь у бойових діях.

Наразі розвідувальні служби США та України підтверджують оцінки щодо чисельності північнокорейського контингенту, хоча інформація про можливі втрати серед військових КНДР поки відсутня.

17 листопада цього року адміністрація Байдена скасувала обмеження на використання українськими силами американської зброї для ударів по території Росії. Це рішення було прийнято у відповідь на залучення Росією північнокорейських солдатів.