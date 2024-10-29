Потомки элитных убийц-неудачников за $2000. Семь выводов о войсках КНДР, которые будут воевать против Украины. Анализ советника американского think tank

Какие войска из Северной Кореи будут воевать против Украины и как могут повлиять на ход войны? Рассказывает Марк Кансиан, экс-полковник армии США

Войска КНДР уже в Курской области, сообщил 29 октября глава Офиса президента Андрей Ермак.

Пока реакция Запада на появление северокорейских военных была сдержанной. Президент США Джо Байден лишь ответил журналистам, что развертывание войск КНДР – «очень опасно». Это означает значительную эскалацию, но также и отчаяние России, считает генсек НАТО Марк Рютте.

Северная Корея отправила около 10 000 военных в РФ, часть из них уже перемещена ближе к Украине, Россия намерена использовать их на Курщине, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. Привлечение КНДР к войне станет одной из тем встречи министров обороны и иностранных дел США и Южной Кореи в Вашингтоне 31 октября, добавила она.

Параллельно на этой неделе в Украину приедет делегация из Южной Кореи, чтобы обсудить детали развертывания войск КНДР и сотрудничество Киева и Сеула.

Какой военный эффект может иметь вмешательство войск КНДР? На этот вопрос попытался ответить Марк Кансиан, старший советник программы международной безопасности CSIS, полковник армии США в отставке с 30-летним опытом, участвовавший в операциях во Вьетнаме, Персидском заливе и дважды в Ираке. Forbes Ukraine сделал главные выводы из его анализа.

Зачем России войска из КНДР

Россия отчаянно нуждается в дополнительных войсках. По западным оценкам, потери армии РФ – около 610 000 человек с начала полномасштабной войны: ежемесячно набирают 25 000–30 000 новых солдат, но и теряют около 30 000 человек.

Россия хочет увеличить численность армии – в сентябре российский диктатор Владимир Путин второй раз с начала войны выдал указ о расширении армии. Но стратегия РФ – минимизировать внутриполитические последствия. РФ уже предлагала большие выплаты рекрутам, вербовала иностранцев и заключенных, повышала максимальный возраст для призыва. Развертывание северокорейских войск – часть этой стратегии.

Зачем это Северной Корее

КНДР нуждается в иностранной валюте. Россия, вероятно, оплачивает все расходы, связанные с развертыванием контингента и выплачивает денежное содержание самим солдатам. По данным южнокорейской разведки, эта сумма составляет $2000 на солдата в месяц.

Рядовой северокорейский солдат увидит лишь небольшую часть этих денег, большую часть получит государство.

Какое количество и роль солдат из КНДР

Северная Корея планирует отправить в Россию четыре бригады – от 10 000 до 12 000 военных – к декабрю. И может прислать дополнительные подразделения в следующем году. Прибывших в РФ военнослужащих экипировали российской формой, выдали российские удостоверения и учили, в частности, пользоваться беспилотниками.

Предполагается, что северокорейские войска могут заниматься глубокой разведкой или действиями по линии фронта, если они действительно являются частью сил спецназначения. Солдаты из КНДР могли бы заниматься логистикой, техническим обслуживанием, операциями с дронами. Привлечение к прямым боям – рискованная стратегия из-за возможности дезертирства, попадания в плен.

В любом случае их развертывание позволит РФ высвободить для фронта часть российских военнослужащих.

Историческое развертывание для КНДР

Северная Корея раньше отправляла для участия в иностранных войнах только консультантов или узкопрофильных специалистов.

В 1968-м менее 100 пилотов и специалистов по информ-операциям отправились во Вьетнам. В 1973 году 1500 военных советников, пилотов и специалистов – в Египет во время Войны судного дня. От 20 до 50 советников и специалистов – в Ливию в 1984-м, Уганду в 1987-м, в Конго в 2014-м, режиму Башара Асада в Сирии в 2010-х.

Помощь России – первая отправка большого количества сухопутных войск.

Потомки убийц-неудачников

Часть из отправленных в РФ северокорейских солдат входят в XI «штурмовой» корпус – спецподразделение, фокусирующееся на действиях в тылу, саботаже и убийствах. Историю корпус ведет от подразделения «отряд 124», которое в 1968-м совершило неудачный рейд для попытки убийства президента Южной Кореи Пака Чон Хи.

КНДР имеет около 200 000 спецназовцев, по оценке Минобороны Южной Кореи. И сохранит большую часть из них даже после отправки войск в Россию.

Эффективность северокорейских войск

Сомнительная. Хотя они многочисленны и идеологически подготовлены, их оборудование устарело. Часто их использовали для помощи гражданским, а боеготовность – низкая из-за ограничения материальных поставок, в частности топлива.

Но спецназовцы могут быть лучше подготовлены, чем рядовые северокорейские солдаты, они проходят подготовку в РФ, поэтому прибудут на поле боя обученными и организованными.

Военное влияние развертывания солдат КНДР

Это больше чем символизм. Северокорейские войска помогут военным усилиям РФ, уменьшая дефицит солдат. Но в нынешних количествах без решающего значения на поле боя.

Два главных вопроса – количество и задачи солдат из КНДР. Если их количество и роли изменятся, это может повлиять на ход войны.