Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с европейскими лидерами будет работать над планом прекращения огня, который предусмотрено подготовить в течение 7-10 дней. Об этом он рассказал в интервью Axios , подчеркнув, что документ будет сжатым и будет содержать только ключевые пункты без лишних деталей.

Подробности

«Несколько коротких пунктов, например, план о прекращении огня. Мы решили работать над ним в течение следующей недели или десяти дней», – отметил Зеленский.

В то же время президент выразил скептицизм о готовности российского диктатора Владимира Путина принять любой мирный план, предложенный «Коалицией решительных» или другими сторонами. По словам Зеленского, Россия вряд ли согласится на предложенные условия.

Кроме того, президент сообщил, что в 2025 году Россия понесла значительные потери, лишившись 346 000 солдат погибшими и ранеными.

Контекст

21 октября Bloomberg сообщила, что Украина вместе с европейскими партнерами разрабатывает план из 12 пунктов для прекращения войны, начатой ​​Россией, страной-агрессором. По информации источников, реализацию этого плана будет контролировать миротворческий совет во главе с президентом США Дональдом Трампом.

В тот же день, 21 октября, лидеры стран Европы обнародовали заявление, в котором выразили поддержку немедленной заморозке линии фронта в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил данную инициативу и подписал соответствующий документ.

Заявление поддержали такие лидеры, как канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщило агентство Bloomberg.

Европейские лидеры подчеркнули, что они «категорически поддерживают» немедленное прекращение боевых действий в Украине вдоль текущих линий фронта, чтобы начать мирные переговоры и «возобновить динамику для завершения войны», – отметило издание.