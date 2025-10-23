Прослухати матеріал
Дональд Трамп через неделю прошел путь от планирования встречи с Владимиром Путиным до усиления санкций против России. Как будет развиваться новый раунд дипломатии США? Спойлер – тема «Томагавков» не закрыта, а встреча Трамп–Зеленский не была такой ужасной, как описывали в СМИ
После войны в Секторе Газа президент США Дональд Трамп активизировался на треке российско-украинской войны.
Менее чем через неделю он успел поговорить с российским главой Владимиром Путиным и назначить с ним саммит в Будапеште, встретиться с президентом Владимиром Зеленским, отказался предоставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk и выступить за остановку войны по действующей линии фронта.
А далее Трамп снова перевернул стол: сменил ключевого переговорщика с РФ, отменил встречу с Путиным в Будапеште и ввел свои первые санкции против России, ударив по нефтяным гигантам «Роснефти» и «Лукойлу». Как понимать эту изменчивую динамику? Что ее отличает от предыдущих раундов дипломатии Трампа и куда все это ведет Украину?
Forbes Ukraine поговорил об этом с экс-послом США в Украине Джоном Хербстом, который возглавляет Евразийский центр Atlantic Council и встречался с Зеленским после его переговоров с Трампом. Беседа прошла за считанные часы до введения Трампом санкций против РФ.
Беседа сокращена и отредактирована для понятности.
