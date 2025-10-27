Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із європейськими лідерами працюватиме над планом припинення вогню, який передбачено підготувати протягом 7−10 днів. Про це він розповів в інтерв’ю Axios , наголосивши, що документ буде стислим і міститиме лише ключові пункти без зайвих деталей.

Деталі

«Кілька коротких пунктів, наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили працювати над ним протягом наступного тижня або десяти днів», – зазначив Зеленський.

Водночас президент висловив скептицизм щодо готовності російського диктатора Володимира Путіна прийняти будь-який мирний план, запропонований «Коаліцією рішучих» чи іншими сторонами. За словами Зеленського, Росія навряд чи погодиться на запропоновані умови.

Крім того, президент повідомив, що у 2025 році Росія зазнала значних втрат, позбувшись 346 000 солдатів загиблими та пораненими.

Контекст

21 жовтня Bloomberg повідомило, що Україна разом із європейськими партнерами розробляє план із 12 пунктів для припинення війни, розпочатої Росією, країною-агресором. За інформацією джерел, реалізацію цього плану контролюватиме «миротворча рада» на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

Того ж дня, 21 жовтня, лідери країн Європи оприлюднили заяву, в якій висловили підтримку негайному заморожуванню лінії фронту в Україні. Президент України Володимир Зеленський схвалив цю ініціативу та підписав відповідний документ.

Заяву підтримали такі лідери, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомило агентство Bloomberg.

Європейські лідери наголосили, що вони «категорично підтримують» негайне припинення бойових дій в Україні вздовж поточних ліній фронту, щоб розпочати мирні переговори та «відновити динаміку для завершення війни», – зазначило видання.