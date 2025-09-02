Госагентство PlayCity приступило к тендеру на разработку Государственной системы онлайн-мониторинга азартных игр. Стоимость проекта оценивается в 30 млн грн, а запуск запланирован до конца 2025 года, говорится в пресс-релизе регулятора.

Подробности

Система будет отслеживать финансовые потоки и валовой доход операторов в режиме реального времени, фиксировать данные по игорному оборудованию, контролировать процент выигрыша игровых автоматов, верифицировать информацию о рынке и хранить резервные копии данных.

Тендер открыт для IT-компаний с опытом создания комплексных цифровых решений до 10 сентября. Бюджет проекта – 30 млн грн, по данным Prozzoro.

Систему планируют запустить до конца 2025 года.

Все поступления от лицензионных платежей и налогов из сферы азартных игр и лотерей планируют направить на оборонные нужды, в частности на закупку дронов для Сил обороны.

Контекст

Лицензионные условия для операторов не обновлялись с 2013 года, сообщили в агентстве. Все это время рынок не платил лицензионные платежи, из-за чего госбюджет ежегодно терял десятки миллионов гривен. Новая система позволит государству отслеживать объемы обращения средств и минимизировать риски уклонения от налогов.

Кабмин одобрил постановление о государственных реестрах 31 августа, которые интегрируются в Государственную систему онлайн-мониторинга. Интеграция реестров позволит верифицировать информацию об организаторах азартных игр в режиме реального времени и обеспечит контроль за актуальностью данных.

Для перезапуска рынка лотерей PlayCity в сотрудничестве с Минцифрой разработали новые лицензионные условия для операторов. PlayCity стремится сделать игорный бизнес прозрачным и контролируемым. Реформа должна детинизировать рынок и обеспечить дополнительные поступления в бюджет до 10 млрд грн в год.

Проект лицензионных условий опубликован на сайте Минцифры. Общественные обсуждения продлятся месяц. После этого – обработка Минцифры предложений граждан, согласование документа с государственными органами и принятие постановления.