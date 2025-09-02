Держагентство PlayCity розпочало тендер на розробку Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор. Вартість проєкту оцінюють у 30 млн грн, а запуск запланований до кінця 2025 року, йдеться в пресрелізі регулятора.

Деталі

Система буде відстежувати фінансові потоки та валовий дохід операторів у режимі реального часу, фіксувати дані з грального обладнання, контролювати відсоток виграшу гральних автоматів, верифікувати інформацію про ринок і зберігати резервні копії даних.

Тендер відкритий для IT-компаній з досвідом створення комплексних цифрових рішень до 10 вересня. Бюджет проєкту – 30 млн грн, за даними Prozzoro.

Систему планують запустити до кінця 2025 року.

Усі надходження від ліцензійних платежів і податків зі сфери азартних ігор та лотерей планують спрямувати на оборонні потреби, зокрема на закупівлю дронів для Сил оборони.

Контекст

Ліцензійні умови для операторів не оновлювалися з 2013-го, повідомили в агентстві. Увесь цей час ринок не сплачував ліцензійні платежі, через що держбюджет щороку втрачав десятки мільйонів гривень. Нова система дасть змогу державі відстежувати обсяги обігу коштів і мінімізувати ризики ухилення від податків.

Кабмін схвалив постанову про державні реєстри 31 серпня, які інтегрують у Державну системи онлайн-моніторингу. Інтеграція реєстрів дасть змогу верифікувати інформацію про організаторів азартних ігор у режимі реального часу та забезпечить контроль за актуальністю даних.

Для перезапуску ринку лотерей PlayCity у співпраці з Мінцифрою розробило нові ліцензійні умови для операторів. PlayCity прагне зробити гральний бізнес прозорим і контрольованим. Реформа має детінізувати ринок та забезпечити додаткові надходження в бюджет до 10 млрд грн на рік.

Проєкт ліцензійних умов опубліковано на сайті Мінцифри. Громадські обговорення триватимуть місяць. Після цього – опрацювання Мінцифри пропозицій громадян, узгодження документа з державними органами та ухвалення постанови.