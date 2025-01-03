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Государственных налоговых инспекций за год стало меньше почти на 80% – Гетманцев

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Количество Государственных налоговых инспекций (ГНИ) в 2024 году сократилось с 528 до 117, а общая штатная численность территориальных органов уменьшилась на 15%, или 3300 штатных единиц. Это удалось сделать благодаря проведенной за последние два года диджитализации и введению риск-ориентированного подхода в управление налоговыми органами. Об этом сообщил 3 января народный депутат, глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Подробности

  • Сокращение ГНИ происходит в рамках национальной стратегии доходов до 2030 года.
  • Перевод предоставления услуг в электронный вид и возможность получения их в Электронном кабинете плательщика, приложения «Моя налоговая», «Дія» позволили сократить количество ГНИ, работников службы, офисных помещений и средств, предусмотренных на их содержание, отметил Гетманцев.
  • В целом, за счет перераспределения численности между центральным аппаратом и территориальными органами, сокращения подразделений ведомственного контроля и подразделений противодействия коррупции на территориальном уровне и поднятия их на центральный уровень общая штатная численность сократилась на 12,5%, или 3000 штатных единиц.

Контекст

Налоговая служба запланировала 4700 проверок бизнеса в 2025 году. Больше всего налоговики будут обращать внимание на компании из Киева, Одесщины и Днепропетровщины. сообщил сервис Опендатабот. Ежемесячно будут проверять около 400 бизнесов, а больше всего визитов запланировано на октябрь. Из 4700 проверок около 3700 приходится на компании, а остальные – на ФЛП. Проверят финансовые учреждения и нерезидентов.

Налоговая за девять месяцев 2024 года провела 5483 документальных проверки ФЛП, что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на уменьшение количества проверок, сумма штрафных санкций в 2024 году выросла в 5,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (518,8 млн грн). Впрочем, предприниматели удачно оспаривают некоторые из этих решений.

По итогам налоговых проверок доначислено 2,33 млрд грн, а после обжалования налоговых решений эта сумма снизилась до 1,06 млрд грн. Для сравнения, в 2023 году оштрафованным удалось обжаловать только треть.

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