В Україні за рік поменшало перевірок ФОПів, але сума штрафів різко зросла – Опендатабот

Державна податкова служба за 9 місяців провела 5 483 документальні перевірки ФОПів, що на чверть менше, ніж у аналогічний період минулого року, повідомляє Опендатабот. Водночас сума штрафів зросла у 5,7 разів.

Ключові факти

У січні-вересні податкова провела 5483 документальні перевірки фопів, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулоріч (7388).

Рекордні 31 178 документальних перевірок було зафіксовано у 2021 році. Тоді, у середньому, на місяць проводилось 2600 перевірок. Цьогоріч їх кількість зменшилась до 600 на місяць.

Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 разів, порівняно з відповідним періодом минулоріч (518,8 млн грн). Втім підприємці вдало оскаржують деякі з цих рішень.

Цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.

Інфографіка: Опендатабот Інфографіка: Опендатабот Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У 2024-му за даними Державної податкової служби заплановано понад 3300 перевірок компаній та фопів. З них майже 73% припаде на компанії, а решта — на приватних підприємців.

Вже з 1 грудня в Україні припиняє дію мораторій на проведення документальних перевірок фопів 1 та 2 груп, тож перевірок може побільшати.

ДПС може донарахувати податки після перевірки, якщо підприємець занижував доходи або завищував витрати, безпідставно користувався податковими пільгами, припускався порушень у сфері ПДВ, несвоєчасно подавав звітність, спріпрацював з ризиковими контрагентами, не дотримувався валютного законодавства або ж порушував правила обліку податкових різниць.