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Перевірки бізнесу. До кого прийде податкова у 2025 році

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

На 2025 рік Державна податкова служба запланувала 4700 перевірок бізнесу. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини, повідомив сервіс Опендатабот. 

Ключові факти

  • Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень. 
  • З 4700 перевірок близько 3700 припадає на компанії, а решта – на ФОПів. Перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. 
  • З перевірками прийдуть до 266 бізнесів, щодо яких є запитання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ.
  • Податкова найбільше зверне увагу на компанії з Києва – 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому – Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно. 
  • Найбільше перевірок спіткають компанії у сфері оптової торгівлі – 20,7%. Ще 15% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів – 6,2%.
  • У січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні – 423.
Перевірки бізнесу. До кого прийде податкова у 2025 році /Фото 1
Перевірки бізнесу. До кого прийде податкова у 2025 році /Фото 2
Перевірки бізнесу. До кого прийде податкова у 2025 році /Фото 3
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Контекст

Податкова за девʼять місяців 2024 року провела 5483 документальні перевірки ФОПів, що на чверть менше, ніж у аналогічний період минулого року. Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 раза, порівняно з відповідним періодом минулоріч (518,8 млн грн). Утім підприємці вдало оскаржують деякі з цих рішень.

За підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, у 2023 році оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.

У 2024-му, за даними Державної податкової служби, було заплановано понад 3300 перевірок компаній та ФОПів. Із них майже 73% припаде на компанії, а решта – на приватних підприємців.

З 1 грудня в Україні припинив дію мораторій на проведення документальних перевірок ФОПів 1-ї та 2-ї груп, тож кількість перевірок може побільшати.

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