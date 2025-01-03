Державних податкових інспекцій за рік стало менше майже на 80% – Гетманцев

Кількість Державних податкових інспекцій (ДПІ) в 2024 році скоротилася з 528 до 117, а загальна штатна чисельність територіальних органів зменшилася на 15%, або 3300 штатних одиниць. Це вдалося зробити завдяки проведеній за останні два роки диджиталізації та введенню ризик-орієнтованого підходу в управління податковими органами. Про це повідомив 3 січня народний депутат, голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Деталі

Скорочення ДПІ відбувається в межах Національної стратегії доходів до 2030 року.

Переведення надання послуг в електронний вигляд та можливість отримання їх в Електронному кабінеті платника, застосунку «Моя податкова», «Дії» дозволили скоротили кількість ДПІ, працівників служби, офісних приміщень та коштів, передбачених на їх утримання, зазначив Гетманцев.

У цілому за рахунок перерозподілу чисельності між центральним апаратом та територіальними органами, скорочення підрозділів відомчого контролю та підрозділів протидії корупції на територіальному рівні та підняття їх на центральний рівень загальна штатна чисельність скоротилась на 12,5%, або 3000 штатних одиниць.

Контекст

Податкова служба запланувала 4700 перевірок бізнесу в 2025 році. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини, повідомив сервіс Опендатабот. Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень. Із 4700 перевірок близько 3700 припадає на компанії, а решта – на ФОПів. Перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів.

Податкова за девʼять місяців 2024 року провела 5483 документальні перевірки ФОПів, що на чверть менше, ніж у аналогічний період минулого року. Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 раза порівняно з відповідним періодом минулоріч (518,8 млн грн). Утім підприємці вдало оскаржують деякі з цих рішень.

За підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. Для порівняння, у 2023 році оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.