Бывший помощник Гетманцева уволился из руководства налоговой службы (дополнено)

Кабинет министров на своем первом заседании в 2025 году принял решение об уходе Евгения Сокура с должности и.о. заместителя главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом говорится в сообщении правительственного Telegram-канала «Правительство online». Ранее Сокур был помощником народного депутата Даниила Гетманцева. Дополнено. Как рассказал Forbes Ukraine источник, знакомый с этим вопросом, Сокур сам написал заявление об увольнении.

Подробности

Правительство признало утратившим силу распоряжение №353 от 7 мая 2022 года о временном возложении исполнения обязанностей заместителя председателя Государственной налоговой службы на Евгения Сокура.

Информацию о Сокуре уже убрали из раздела «Руководство» на официальном сайте ГНС.

Контекст

Евгений Сокур, занимавший должность и.о. заместителя председателя ГНС с мая 2022 года, ранее работавший помощником народного депутата, председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева. Сам нардеп заявлял, что Сокур был назначен на эту должность из-за якобы отсутствия других кандидатов. Он отрицал информацию о том, что Сокур курирует систему мониторинга рисковых налоговых накладных.

Официально одним из направлений работы Сокура в Государственной налоговой службе была цифровизация системы.

В августе 2023 года Национальная полиция сообщила о попытке покушения на Евгения Сокура. Даниил Гетманцев тогда сообщил, что покушение на заместителя председателя Государственной налоговой службы удалось предотвратить благодаря оперативным действиям уголовного розыска. 21 августа 2023 года суд избрал меры пресечения для задержанных по делу о попытке покушения на Евгения Сокура.