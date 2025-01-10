«Политически и экономически невозможно». НАТО проигнорирует призывы Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП – Reuters

НАТО не прислушается к призывам избранного президента США Дональда Трампа о значительном увеличении расходов на оборону, но, скорее всего, согласится выйти за пределы нынешнего целевого показателя в 2% ВВП, пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц и аналитиков 10 января. Накануне Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 5% ВВП на оборону.

Ключевые факты

Уровень расходов в 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону является огромным ростом по сравнению с нынешней целью 2% и уровнем, которого сейчас не достигает ни одна страна НАТО, включая США.

Чиновники из стран НАТО заявили, что они согласны с необходимостью дальнейшего увеличения расходов на оборону, но не одобрили цифру в 5%, которая, по словам аналитиков, будет «политически и экономически невозможна почти всем членам». Это потребует сотен миллиардов долларов дополнительного финансирования.

Однако, по словам официальных лиц, новая цель, скорее всего, будет согласована на саммите НАТО в Гааге в июне.

Главные открытые вопросы – какой будет эта новая цель и будет ли ее достаточно, чтобы удовлетворить Трампа.

Некоторые источники ожидают, что 32 члена НАТО после долгих споров согласятся на целевой показатель около 3% ВВП. Но даже это будет натяжкой для многих стран, едва достигающих или не достигающих цели в 2% сейчас – через десятилетия после ее установления.

«Похоже, что произойдет сдвиг, – сказал Reuters министр обороны Италии Гвидо Кроссетто. – Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно для почти каждой страны мира прямо сейчас, но… это будет не 2%, чего мы уже пытаемся достичь, но это будет больше двух».

Некоторые чиновники и аналитики рассматривают предложение Трампа о 5% как намеренно завышенную начальную ставку для начала многомесячных переговоров и ожидают, что он может согласиться на что-то ближе к 3%.

Глава подкомитета по обороне Европейского парламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что Европа должна увеличить расходы, но не зацикливаться на цифре. «Нам нужно мобилизовать гораздо больше денег, но мы не должны позволить Трампу свести нас с ума», – сказала она.

Контекст

После вторжения России в Украину многие европейские страны за последние годы увеличили расходы на оборону.

Однако в условиях ограниченного государственного финансирования и политической непопулярности расходов на оборону в некоторых странах правительствам будет непросто найти дополнительные миллиарды, которые понадобились бы даже для расходования 3% ВВП на оборону.

Италия, расходы которой на оборону составляют около 1,5% ВВП, относится к восьми странам – членам НАТО, которые не достигли текущего целевого показателя. Граничащая с Украиной Польша является членом НАТО, который тратит наибольшую долю ВВП на оборону – 4,12% в прошлом году, демонстрируют оценки Альянса. За ней следуют Эстония с 3,43% и США с 3,38%.

НАТО оценило совокупные расходы на оборону своих членов в $1,474 трлн в 2024 году – около $968 млрд из США и $507 млрд из европейских стран и Канады. Общий показатель составляет около 2,71% ВВП НАТО.