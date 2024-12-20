Трамп потребует от НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, но продолжит поддержку Украины – FT

Команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что он потребует от стран НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, но в то же время планирует продолжить оказывать военную помощь Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Подробности
- Трамп, который во время кампании обещал прекратить поддержку Украины и принудить Киев к мирным переговорам, намерен продолжить военные поставки США после своей инаугурации, чтобы поддержать союзников по НАТО, волнующихся за свою способность поддерживать Украину без американской помощи.
- Он потребует от стран альянса увеличить расходы на оборону с текущих 2%, которых придерживаются только 23 из 32 членов НАТО, до 5%. Вероятно, Трамп согласится на уровень 3,5% и увяжет это с предложением более выгодных условий для торговли с США, пишет издание.
Контекст
В 2006 году министры обороны НАТО согласились выделять минимум 2% ВВП на оборону. Сначала только три страны выполняли это обязательство: США, Великобритания и Греция. Со временем другие страны также обещали достичь этой цели, хотя из-за финансовых затруднений это удавалось не всем.
К 2023-м количество стран, тратящих 2% ВВП или более, возросло, в том числе среди них Польша, Греция, Эстония, Латвия и Финляндия. Польша выделяет почти 4% ВВП на оборону, тогда как Франция – всего 1,9%. Однако в абсолютных цифрах Франция потратила $46,2 млрд, а Польша – $22 млрд.
В 2018 году Трамп угрожал вывести США из НАТО из-за невыполнения союзниками обязательств. В 2020-м он анонсировал вывод 12 000 военных из Германии, часть из которых вернется в США, а остальных перераспределят по Европе. Во время предвыборной кампании 2024 года он неоднократно повторял эти угрозы, если союзники не заплатят по счетам.
В декабре этого года ЕС обсудил создание Европейской программы инвестиций в оборону, включая фонд €500 млрд для финансирования оборонных проектов.
Позже стало известно, что НАТО планирует повысить оборонные расходы до 3% ВВП и установить новые цели производства оружия. Одним из приоритетов станет усиление противовоздушной обороны, развитие наступательных вооружений и ядерного сдерживания.
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