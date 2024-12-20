Трамп потребует от НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, но продолжит поддержку Украины – FT

Команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что он потребует от стран НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, но в то же время планирует продолжить оказывать военную помощь Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Трамп, который во время кампании обещал прекратить поддержку Украины и принудить Киев к мирным переговорам, намерен продолжить военные поставки США после своей инаугурации, чтобы поддержать союзников по НАТО, волнующихся за свою способность поддерживать Украину без американской помощи.

Он потребует от стран альянса увеличить расходы на оборону с текущих 2%, которых придерживаются только 23 из 32 членов НАТО, до 5%. Вероятно, Трамп согласится на уровень 3,5% и увяжет это с предложением более выгодных условий для торговли с США, пишет издание.

Контекст

В 2006 году министры обороны НАТО согласились выделять минимум 2% ВВП на оборону. Сначала только три страны выполняли это обязательство: США, Великобритания и Греция. Со временем другие страны также обещали достичь этой цели, хотя из-за финансовых затруднений это удавалось не всем.

К 2023-м количество стран, тратящих 2% ВВП или более, возросло, в том числе среди них Польша, Греция, Эстония, Латвия и Финляндия. Польша выделяет почти 4% ВВП на оборону, тогда как Франция – всего 1,9%. Однако в абсолютных цифрах Франция потратила $46,2 млрд, а Польша – $22 млрд.

В 2018 году Трамп угрожал вывести США из НАТО из-за невыполнения союзниками обязательств. В 2020-м он анонсировал вывод 12 000 военных из Германии, часть из которых вернется в США, а остальных перераспределят по Европе. Во время предвыборной кампании 2024 года он неоднократно повторял эти угрозы, если союзники не заплатят по счетам.

В декабре этого года ЕС обсудил создание Европейской программы инвестиций в оборону, включая фонд €500 млрд для финансирования оборонных проектов.

Позже стало известно, что НАТО планирует повысить оборонные расходы до 3% ВВП и установить новые цели производства оружия. Одним из приоритетов станет усиление противовоздушной обороны, развитие наступательных вооружений и ядерного сдерживания.