«Політично та економічно неможливо». НАТО проігнорує заклики Трампа збільшити видатки на оборону до 5% ВВП – Reuters

НАТО не прислухається до закликів обраного президента США Дональда Трампа про значне збільшення витрат на оборону, але, найімовірніше, погодиться вийти за межі нинішнього цільового показника в 2% ВВП, пише Reuters із посиланням на офіційних осіб та аналітиків 10 січня. Напередодні Трамп заявив, що країни НАТО мають витрачати 5% ВВП на оборону.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Ключові факти
- Рівень витрат у 5% валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону є величезним зростанням порівняно з нинішньою метою 2% і рівнем, якого нині не досягає жодна країна НАТО, включно зі США.
- Чиновники з країн НАТО заявили, що вони згодні з необхідністю подальшого збільшення видатків на оборону, але не схвалили цифру в 5%, яка, за словами аналітиків, буде «політично та економічно неможлива майже для всіх членів». Це вимагатиме сотень мільярдів доларів додаткового фінансування.
- Однак, за словами офіційних осіб, нова мета, найімовірніше, буде узгоджена на саміті НАТО в Гаазі в червні.
- Головні відкриті питання – якою буде ця нова мета і чи її буде достатньо, щоб задовольнити Трампа.
- Деякі джерела очікують, що 32 члени НАТО після довгих суперечок погодяться на цільовий показник близько 3% ВВП. Але навіть це буде натяжкою для багатьох країн, котрі ледь досягають або не досягають мети в 2% зараз – через десятиліття після її встановлення.
- «Схоже, що відбудеться зрушення, – сказав Reuters міністр оборони Італії Гвідо Кросетто. – Я не думаю, що це буде 5%, що було б неможливим для майже кожної країни світу прямо зараз, але… це буде не 2%, чого ми вже намагаємося досягти, але це буде більше двох».
- Деякі чиновники та аналітики розглядають пропозицію Трампа про 5% як навмисно завищену початкову ставку для початку багатомісячних переговорів і очікують, що він може погодитися на щось ближче до 3%.
- Голова підкомітету з оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Європа має збільшити витрати, але не зациклюватися на цифрі. «Нам потрібно мобілізувати набагато більше грошей, але ми не повинні дозволити Трампу звести нас з розуму», – сказала вона.
Контекст
Після вторгнення Росії в Україну багато європейських країн за останні роки збільшили витрати на оборону.
Проте в умовах обмеженого державного фінансування та політичної непопулярності видатків на оборону в деяких країнах урядам буде непросто знайти додаткові мільярди, які знадобилися б навіть для витрачання 3% ВВП на оборону.
Італія, витрати якої на оборону становлять близько 1,5% ВВП, входить до восьми країн – членів НАТО, які не досягли поточного цільового показника. Польща, яка межує з Україною, є членом НАТО, який витрачає найбільшу частку ВВП на оборону – 4,12% минулого року, демонструють оцінки Альянсу. За нею слідують Естонія з 3,43% та США з 3,38%.
НАТО оцінило сукупні витрати на оборону своїх членів у $1,474 трлн у 2024 році – близько $968 млрд зі США та $507 млрд із європейських країн та Канади. Загальний показник становить близько 2,71% ВВП НАТО.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.