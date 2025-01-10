«Політично та економічно неможливо». НАТО проігнорує заклики Трампа збільшити видатки на оборону до 5% ВВП – Reuters

НАТО не прислухається до закликів обраного президента США Дональда Трампа про значне збільшення витрат на оборону, але, найімовірніше, погодиться вийти за межі нинішнього цільового показника в 2% ВВП, пише Reuters із посиланням на офіційних осіб та аналітиків 10 січня. Напередодні Трамп заявив, що країни НАТО мають витрачати 5% ВВП на оборону.

Ключові факти

Рівень витрат у 5% валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону є величезним зростанням порівняно з нинішньою метою 2% і рівнем, якого нині не досягає жодна країна НАТО, включно зі США.

Чиновники з країн НАТО заявили, що вони згодні з необхідністю подальшого збільшення видатків на оборону, але не схвалили цифру в 5%, яка, за словами аналітиків, буде «політично та економічно неможлива майже для всіх членів». Це вимагатиме сотень мільярдів доларів додаткового фінансування.

Однак, за словами офіційних осіб, нова мета, найімовірніше, буде узгоджена на саміті НАТО в Гаазі в червні.

Головні відкриті питання – якою буде ця нова мета і чи її буде достатньо, щоб задовольнити Трампа.

Деякі джерела очікують, що 32 члени НАТО після довгих суперечок погодяться на цільовий показник близько 3% ВВП. Але навіть це буде натяжкою для багатьох країн, котрі ледь досягають або не досягають мети в 2% зараз – через десятиліття після її встановлення.

«Схоже, що відбудеться зрушення, – сказав Reuters міністр оборони Італії Гвідо Кросетто. – Я не думаю, що це буде 5%, що було б неможливим для майже кожної країни світу прямо зараз, але… це буде не 2%, чого ми вже намагаємося досягти, але це буде більше двох».

Деякі чиновники та аналітики розглядають пропозицію Трампа про 5% як навмисно завищену початкову ставку для початку багатомісячних переговорів і очікують, що він може погодитися на щось ближче до 3%.

Голова підкомітету з оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Європа має збільшити витрати, але не зациклюватися на цифрі. «Нам потрібно мобілізувати набагато більше грошей, але ми не повинні дозволити Трампу звести нас з розуму», – сказала вона.

Контекст

Після вторгнення Росії в Україну багато європейських країн за останні роки збільшили витрати на оборону.

Проте в умовах обмеженого державного фінансування та політичної непопулярності видатків на оборону в деяких країнах урядам буде непросто знайти додаткові мільярди, які знадобилися б навіть для витрачання 3% ВВП на оборону.

Італія, витрати якої на оборону становлять близько 1,5% ВВП, входить до восьми країн – членів НАТО, які не досягли поточного цільового показника. Польща, яка межує з Україною, є членом НАТО, який витрачає найбільшу частку ВВП на оборону – 4,12% минулого року, демонструють оцінки Альянсу. За нею слідують Естонія з 3,43% та США з 3,38%.

НАТО оцінило сукупні витрати на оборону своїх членів у $1,474 трлн у 2024 році – близько $968 млрд зі США та $507 млрд із європейських країн та Канади. Загальний показник становить близько 2,71% ВВП НАТО.