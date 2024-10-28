Суд у Гельсінкі за позовом «Нафтогазу» арештував російські активи на території Фінляндії

Окружний суд Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній Групи «Нафтогаз» і наклав арешт на окремі активи, що належать РФ на території Фінляндії. Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів, повідомила пресслужба групи компаній.

Деталі

Цей арешт активів став першим публічно відомим поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до РФ про експропріацію майна в АР Крим у 2014 році.

Компанія називає це проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи «Нафтогаз».

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.

У Фінляндії Групу «Нафтогаз» pro bono представляють адвокати Мікко Леппа та Тату Яарінен з юридичної фірми HPP Attorneys за підтримки Covington & Burling. Вона виступає провідним юридичним радником з координації міжнародних зусиль «Нафтогазу» щодо примусового виконання рішення.

представляють адвокати Мікко Леппа та Тату Яарінен з юридичної фірми HPP Attorneys за підтримки Covington & Burling. Вона виступає провідним юридичним радником з координації міжнародних зусиль «Нафтогазу» щодо примусового виконання рішення. За даними видання Helsingin Sanomat, серед арештованих активів – територія Російського центру науки і культури в Гельсінкі, площею 3326 кв м.

Контекст

У жовтні 2016 року «Нафтогаз» та шість інших компаній Групи «Нафтогаз» ініціювали арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) при Арбітражному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду проти РФ на підставі українсько-російської угоди про захист інвестицій.

«Нафтогаз» просив Арбітражний трибунал зобов’язати РФ виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней російської федерації у Криму у 2014 році.

У лютому 2019 року Арбітражний суд виніс часткове рішення на користь «Нафтогазу», в якому підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду справи та встановив, що РФ порушила свої зобов’язання. Тож другий етап арбітражного провадження передбачав визначення розміру суми компенсації за збитки, понесені Групою «Нафтогаз».

У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного суду у цій справі.

12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал зобов’язав РФ сплатити $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній у Криму.

Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.