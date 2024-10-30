Половина майна – дипломатична власність. Фінляндія конфіскує російські активи на суму $4,25 млрд за позовом «Нафтогазу»

«Нафтогаз» вимагав компенсації за експропріацію Росією майна компанії, коли Росія анексувала Крим у 2014 році.

Фінський суд ухвалив рішення конфіскувати активи на суму $4,25 млрд, що належать Росії у Фінляндії, на вимогу української державної компанії «Нафтогаз», йдеться у судовому документі, пише Reuters . Арешт накладено на понад 40 обʼєктів нерухомості.

Ключові факти

Національне управління із забезпечення дотримання закону Фінляндії заявило, що виконало ухвалу суду, конфіскувавши і заморозивши російські активи, однак не надало поки подробиць про активи.

«Вартість активів, що підпадають під заходи, значна», – повідомив агентству головний окружний судовий пристав Акі Віртанен.

Посольство Росії у Фінляндії повідомило, що надіслало в МЗС Фінляндії ноту, в якій висловило «рішучий протест» проти вжитих заходів і закликало до їх перегляду.

«29 жовтня ми отримали від фінських правоохоронних органів перелік понад 40 обʼєктів нерухомості, на які було накладено арешт», – йдеться у заяві посольства.

У заяві йдеться про те, що половина конфіскованого майна – це дипломатична нерухомість, зокрема резиденції дипломатів.

Кремль заявив, що Росія оскаржуватиме конфіскацію з боку Фінляндії.

Контекст

У жовтні 2016 року «Нафтогаз» та шість інших компаній Групи «Нафтогаз» ініціювали арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) при Арбітражному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду проти РФ на підставі українсько-російської угоди про захист інвестицій.

«Нафтогаз» просив Арбітражний трибунал зобов’язати РФ виплатити компенсацію за порушення угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій «Нафтогазу», що стали однією з основних мішеней Російської Федерації у Криму у 2014 році.

У лютому 2019 року Арбітражний суд виніс часткове рішення на користь «Нафтогазу», в якому підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду справи та встановив, що РФ порушила свої зобов’язання. Тож другий етап арбітражного провадження передбачав визначення розміру суми компенсації за збитки, понесені Групою «Нафтогаз».

У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного суду у цій справі.

12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал зобов’язав РФ сплатити $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній у Криму.

Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

28 жовтня «Нафтогаз» повідомив, що Окружний суд Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній Групи «Нафтогаз» і наклав арешт на окремі активи, що належать РФ на території Фінляндії. Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.