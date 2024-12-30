Умер бывший президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер. Ему было 100 лет

Джимми Картер, 39-й президент США, впоследствии получивший Нобелевскую премию мира за свою гуманитарную деятельность, скончался в возрасте 100 лет в воскресенье, 29 декабря, пишет Reuters .

Ключевые факты

По данным основанной им правозащитной организации Центр Картера, он скончался в воскресенье у себя дома в Плейнсе, штат Джорджия, в окружении семьи.

Его смерть наступила год спустя после того, как в ноябре 2023-го умерла его жена Розалин Картер, с которой он прожил 77 лет.

В последние годы Картер столкнулся с рядом проблем со здоровьем, включая меланому, распространившуюся на печень и мозг. Картер решил обратиться за помощью в хоспис в феврале 2023 вместо того, чтобы пройти дополнительное медицинское вмешательство.

«Мой отец был героем не только для меня, но и для всех, кто верит в мир, права человека и бескорыстную любовь», – заявил Чип Картер, сын бывшего президента.

Президент США Джо Байден распорядился объявить 9 января на всей территории Соединенных Штатов днем ​​национального траура, говорится в заявлении Белого дома. «Я призываю американский народ собраться в этот день в своих местах поклонения, чтобы почтить память президента Джеймса Эрла Картера», – сказал Байден.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил на своей платформе Truth Social, что «проблемы, с которыми столкнулся Джимми на посту президента, пришлись на поворотный момент для нашей страны, и он сделал все, что было в его силах, чтобы улучшить жизнь всех американцев. За это мы все должны быть ему благодарны».

Картер будет похоронен на частной церемонии в небольшом городке – примерно в 240 км на юг от Атланты – после государственного похорона в Вашингтоне и публичного мероприятия в Атланте.

Контекст

Картер, демократ, стал президентом в январе 1977 года после победы над действующим президентом-республиканцем Джеральдом Фордом на выборах 1976-го.

Картер баллотировался на переизбрание в 1980 году, но был сметен с должности большим преимуществом голосов, поскольку избиратели приветствовали республиканского соперника Рональда Рейгана, бывшего актера и губернатора Калифорнии.

Картер прожил дольше любого президента США и, оставив Белый дом, заслужил репутацию преданного гуманиста.

Он в течение десятилетий энергично работал над гуманитарными вопросами. В 2002 году он был удостоен Нобелевской премии мира в знак признания его «неустанных усилий по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижению демократии и прав человека, а также содействию экономическому и социальному развитию».