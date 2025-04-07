«Поміркований оптимізм». Держава скорочує заборгованість перед інвесторами у відновлювальну енергетику

Розрахунки в галузі відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) з початку 2025-го наближаються до позначки 100%, чого не спостерігалося всі попередні роки. Про це повідомляють компанії – члени Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації.

Деталі

Нормалізація розрахунків додає «поміркованого оптимізму» інвесторам, які розглядають можливість участі в зелених аукціонах, щоб будувати нові енергетичні потужності в Україні, йдеться в коментарі EBA.

Учасники ринку зазначили, що НКРЕКП та НЕК «Укренерго» вже розподілили кошти від економії за 2023 рік, а також найближчим часом можливий розподіл коштів економії за 2024-й, що позитивно впливатиме на зменшення заборгованості на ринку електроенергії.

«Стабільним оплатам у 2025 році сприяє те, що вперше за декілька років НКРЕКП затвердила зважений тариф на передачу електроенергії «Укренерго» на 2025 рік. Це сприяє повним розрахункам «Укренерго» за послугу ВДЕ перед ДП «Гарантований покупець», – йдеться в повідомленні EBA.

Зазначається, що інвестори починають будувати нові потужності в 2025 році та готові прискорити чи розширити обсяг реалізації проєктів за наявності стабільного та повного фінансування.

Однак цьому заважає ще досі наявний борг у розмірі 23 млрд грн. Ці кошти важливо повернути інвесторам, оскільки їх можна реінвестувати в будівництво нових вітрових електростанцій та установок зберігання енергії, наголосили в EBA.

Контекст

За даними ДП «Гарантований покупець», обсяг заборгованості перед ВДЕ, яка у вересні 2024 року склала 35,8 млрд грн, поступово скоротився до 22,3 млрд грн у березні 2025-го (-37,7%).

Розрахунки з ВДЕ за електричну енергію, які минулого року становили 86%, у 2025-му зросли до 93%. А розрахунки «Укренерго» за послугу ВДЕ зросли з 72,9% у 2024 році до 85,2% у 2025-му.

Водночас борги за попередні роки наразі виглядають так: 2022-й – 14 млрд грн (63% рівень розрахунків), 2023-й – 0,4 млрд грн (99% рівень розрахунків), 2024-й – 7,2 млрд грн (86%).

Розрахунки покращилися після того, як Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів у сфері енергетики та теплопостачання (законопроєкт №9381). Цим документом, зокрема, був передбачений розподіл надлишкових коштів «Укренерго» від диспетчеризації у 2023–2024 роках боргів на балансувальному ринку перед промисловою ВДЕ-генерацією та домашніми СЕС.

Закон передбачає використання суми надлишково одержаного доходу за результатами диспетчерського управління «Укренерго» у 2023–2024 роках: 45% – на погашення боргів НЕК на балансувальному ринку, 45% – на погашення боргів перед ДП «Гарантований покупець» для виплат промисловим ВДЕ-об’єктам, а ще 10% – на погашення боргів перед постачальниками універсальних послуг для виплат СЕС домогосподарств.