Послы ЕС утвердили 15-й пакет санкций против России. Подробности

Послы стран Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщило венгерское председательство в Совете ЕС в соцсети Х . В предыдущие списки санкций включены 2200 физических и юридических лиц, которым запрещают поездки и замораживают их активы в пределах блока из 27 стран.

Ключевые факты

Согласно сообщению, новый пакет добавляет больше лиц и организаций в уже имеющийся список санкций и нацелен на организации в России и третьих странах, косвенно способствующие военному и технологическому совершенствованию РФ путем обхода экспортных ограничений.

Принимаемые санкции ограничивают деятельность дополнительных судов третьих государств, действующих в поддержку России.

«Я приветствую одобрение нашего 15-го пакета санкций, нацеленного, в частности, на теневой флот России», – подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

Дипломаты сообщили агентству Reuters, что пакет также включает продление на шесть месяцев импорта Чехией российских нефтепродуктов, поступающих преимущественно через Словакию.

Пакет санкций, скорее всего, будет официально одобрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 16 декабря, и он будет направлен против около 30 организаций, более 50 физических лиц и 45 танкеров.

Контекст

В конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на документы писало, что Еврокомиссия в рамках 15-го пакета санкций предлагает включить в список более 50 человек и около 30 организаций, заморозив их активы. Согласно документам, Еврокомиссия рассматривает возможность введения ограничений на дополнительные российские нефтяные танкеры и введение санкций против китайских фирм, помогающих России в военных действиях.

В список входят российские военные производители, небольшая группа поставляющих им продукцию китайских фирм, другие компании, которые, вероятно, сотрудничают с российскими предприятиями в производстве ударных беспилотников, а также поставщики ключевых компонентов, таких как двигатели.

Новый набор мер, который все еще может быть изменен, также включает запрет на доступ более 45 российских нефтяных танкеров в европейские порты и к услугам.