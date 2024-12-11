Послы ЕС утвердили 15-й пакет санкций против России. Подробности

Послы стран Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщило венгерское председательство в Совете ЕС в соцсети Х. В предыдущие списки санкций включены 2200 физических и юридических лиц, которым запрещают поездки и замораживают их активы в пределах блока из 27 стран.
Ключевые факты
- Согласно сообщению, новый пакет добавляет больше лиц и организаций в уже имеющийся список санкций и нацелен на организации в России и третьих странах, косвенно способствующие военному и технологическому совершенствованию РФ путем обхода экспортных ограничений.
- Принимаемые санкции ограничивают деятельность дополнительных судов третьих государств, действующих в поддержку России.
- «Я приветствую одобрение нашего 15-го пакета санкций, нацеленного, в частности, на теневой флот России», – подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.
- Дипломаты сообщили агентству Reuters, что пакет также включает продление на шесть месяцев импорта Чехией российских нефтепродуктов, поступающих преимущественно через Словакию.
- Пакет санкций, скорее всего, будет официально одобрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 16 декабря, и он будет направлен против около 30 организаций, более 50 физических лиц и 45 танкеров.
Контекст
В конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на документы писало, что Еврокомиссия в рамках 15-го пакета санкций предлагает включить в список более 50 человек и около 30 организаций, заморозив их активы. Согласно документам, Еврокомиссия рассматривает возможность введения ограничений на дополнительные российские нефтяные танкеры и введение санкций против китайских фирм, помогающих России в военных действиях.
В список входят российские военные производители, небольшая группа поставляющих им продукцию китайских фирм, другие компании, которые, вероятно, сотрудничают с российскими предприятиями в производстве ударных беспилотников, а также поставщики ключевых компонентов, таких как двигатели.
Новый набор мер, который все еще может быть изменен, также включает запрет на доступ более 45 российских нефтяных танкеров в европейские порты и к услугам.
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