Посли ЄС затвердили 15-й пакет санкцій проти Росії. Деталі

Посли країн Європейського Союзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС у соцмережі Х . Наразі до попередніх списків санкцій включено 2200 фізичних і юридичних осіб, яким забороняють поїздки та заморожують їхні активи в межах блоку з 27 країн.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, новий пакет додає більше осіб та організацій у вже наявний список санкцій і націлений на організації в Росії і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню РФ шляхом обходу експортних обмежень.

Прийняті санкції обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які діють в підтримку Росії.

«Я вітаю схвалення нашого 15-го пакету санкцій, націленого, зокрема, на тіньовий флот Росії», – наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в X.

Дипломати повідомили агентству Reuters, що пакет також включає продовження на шість місяців імпорту Чехією російських нафтопродуктів, які надходять переважно через Словаччину.

Пакет санкцій, найімовірніше, буде офіційно схвалено на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 16 грудня, і він буде направлений проти близько 30 організацій, понад 50 фізичних осіб і 45 танкерів.

Контекст

Наприкінці листопада агентство Bloomberg із посиланням на документи писало, що Єврокомісія в межах 15-го пакету санкцій пропонує включити до списку понад 50 осіб і майже 30 організацій, заморозивши їхні активи. Згідно з документами, Єврокомісія розглядає можливість введення обмежень на додаткові російські нафтові танкери і запровадження санкцій проти китайських фірм, які допомагають Росії у воєнних діях.

До списку входять російські військові виробники, невелика група китайських фірм, що поставляють їм продукцію, інші компанії, які, ймовірно, співпрацюють із російськими підприємствами у виробництві ударних безпілотників, а також постачальники ключових компонентів, таких як двигуни.

Новий набір заходів, який все ще може бути змінений, також включає заборону на доступ більш ніж 45 російських нафтових танкерів до європейських портів і послуг.