Посли ЄС затвердили 15-й пакет санкцій проти Росії. Деталі

Посли країн Європейського Союзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС у соцмережі Х. Наразі до попередніх списків санкцій включено 2200 фізичних і юридичних осіб, яким забороняють поїздки та заморожують їхні активи в межах блоку з 27 країн.
Ключові факти
- Згідно із повідомленням, новий пакет додає більше осіб та організацій у вже наявний список санкцій і націлений на організації в Росії і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню РФ шляхом обходу експортних обмежень.
- Прийняті санкції обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які діють в підтримку Росії.
- «Я вітаю схвалення нашого 15-го пакету санкцій, націленого, зокрема, на тіньовий флот Росії», – наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в X.
- Дипломати повідомили агентству Reuters, що пакет також включає продовження на шість місяців імпорту Чехією російських нафтопродуктів, які надходять переважно через Словаччину.
- Пакет санкцій, найімовірніше, буде офіційно схвалено на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 16 грудня, і він буде направлений проти близько 30 організацій, понад 50 фізичних осіб і 45 танкерів.
Контекст
Наприкінці листопада агентство Bloomberg із посиланням на документи писало, що Єврокомісія в межах 15-го пакету санкцій пропонує включити до списку понад 50 осіб і майже 30 організацій, заморозивши їхні активи. Згідно з документами, Єврокомісія розглядає можливість введення обмежень на додаткові російські нафтові танкери і запровадження санкцій проти китайських фірм, які допомагають Росії у воєнних діях.
До списку входять російські військові виробники, невелика група китайських фірм, що поставляють їм продукцію, інші компанії, які, ймовірно, співпрацюють із російськими підприємствами у виробництві ударних безпілотників, а також постачальники ключових компонентів, таких як двигуни.
Новий набір заходів, який все ще може бути змінений, також включає заборону на доступ більш ніж 45 російських нафтових танкерів до європейських портів і послуг.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.