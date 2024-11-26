Китайские компании, корейские чиновники и более 45 нефтяных танкеров. Bloomberg узнал детали 15-го пакета санкций ЕС против РФ

Европейская комиссия в рамках 15-го пакета санкций против РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину предлагает включить в список более 50 человек и около 30 организаций, заморозив их активы, пишет Bloomberg 25 ноября со ссылкой на документы. Меры требуют поддержки всеми 27 государствами-членами.

Ключевые факты

Согласно документам, Еврокомиссия рассматривает возможность введения ограничений на дополнительные российские нефтяные танкеры и введения санкций против китайских фирм, помогающих России в военных действиях.

Предложения поступили в то время, когда министры иностранных дел стран G7 собрались на встрече в Италии.

Согласно документам, ЕС также предложил включить в программу санкций гражданина Китая, контролирующего компанию, нарушившую торговые ограничения ЕС. В списке есть фирма, базирующаяся в Гонконге и поставлявшая российским военным компаниям запрещенные микроэлектронные компоненты.

Предлагается наложить санкции на должностных лиц Минобороны Северной Кореи, причастных к решению страны направить войска для оказания помощи России.

В список входят российские военные производители, небольшая группа поставляющих им продукцию китайских фирм, другие компании, которые, вероятно, сотрудничают с российскими предприятиями в производстве ударных беспилотников, а также поставщики ключевых компонентов, таких как двигатели.

Новый набор мер, который все еще может быть изменен, также включает запрет на доступ более 45 российских нефтяных танкеров к европейским портам и услугам, поскольку блок и его союзники работают над сокращением доходов Москвы от продажи нефти и ее возможностей обходить ценовой предел на российскую сырую нефть.

Другие предложенные санкции ударят по российским фирмам, транспортирующим нефть, а также по многочисленным военным и руководителям компаний.

ЕС также предлагает торговые ограничения для примерно трех десятков субъектов, которые помогают Москве получить запрещенные технологии, использованные в оружии, обнаруженном в Украине, или необходимы для его создания. Согласно документам, в этот список входят фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга.

Еще ЕС предлагает механизм, который позволит центральным депозитариям ценных бумаг ЕС разморозить часть хранящихся в них денежных средств в связи с ростом судебных разбирательств в России.

Контекст

В июле стало известно, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель, развернутую в Украине. Это вызывало опасение, что Пекин может приблизиться к предоставлению той же летальной помощи, о которой предостерегали западные чиновники.

Союзники Украины стремятся принять жесткие меры против стран, помогающих РФ, особенно до вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе. Во время своей кампании Трамп выразил скептицизм по поддержке Украины и заявил, что может быстро положить конец войне.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки», проводящие встречу в Италии 25–26 ноября, обещают принять меры против субъектов в Китае и других странах, поддерживающих военную машину России против Украины. Ожидается, что союзники по G7 «продолжат оказывать существенное давление на доходы России от энергоносителей, металлов и других товаров посредством эффективной реализации существующих мер и дальнейших действий против теневого флота», писало накануне агентство Bloomberg.