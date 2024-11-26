Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Китайские компании, корейские чиновники и более 45 нефтяных танкеров. Bloomberg узнал детали 15-го пакета санкций ЕС против РФ

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Европейская комиссия в рамках 15-го пакета санкций против РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину предлагает включить в список более 50 человек и около 30 организаций, заморозив их активы, пишет Bloomberg 25 ноября со ссылкой на документы. Меры требуют поддержки всеми 27 государствами-членами.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ключевые факты

  • Согласно документам, Еврокомиссия рассматривает возможность введения ограничений на дополнительные российские нефтяные танкеры и введения санкций против китайских фирм, помогающих России в военных действиях.
  • Предложения поступили в то время, когда министры иностранных дел стран G7 собрались на встрече в Италии.
  • Согласно документам, ЕС также предложил включить в программу санкций гражданина Китая, контролирующего компанию, нарушившую торговые ограничения ЕС. В списке есть фирма, базирующаяся в Гонконге и поставлявшая российским военным компаниям запрещенные микроэлектронные компоненты.
  • Предлагается наложить санкции на должностных лиц Минобороны Северной Кореи, причастных к решению страны направить войска для оказания помощи России.
  • В список входят российские военные производители, небольшая группа поставляющих им продукцию китайских фирм, другие компании, которые, вероятно, сотрудничают с российскими предприятиями в производстве ударных беспилотников, а также поставщики ключевых компонентов, таких как двигатели.
  • Новый набор мер, который все еще может быть изменен, также включает запрет на доступ более 45 российских нефтяных танкеров к европейским портам и услугам, поскольку блок и его союзники работают над сокращением доходов Москвы от продажи нефти и ее возможностей обходить ценовой предел на российскую сырую нефть.
  • Другие предложенные санкции ударят по российским фирмам, транспортирующим нефть, а также по многочисленным военным и руководителям компаний.
  • ЕС также предлагает торговые ограничения для примерно трех десятков субъектов, которые помогают Москве получить запрещенные технологии, использованные в оружии, обнаруженном в Украине, или необходимы для его создания. Согласно документам, в этот список входят фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга.
  • Еще ЕС предлагает механизм, который позволит центральным депозитариям ценных бумаг ЕС разморозить часть хранящихся в них денежных средств в связи с ростом судебных разбирательств в России.

Контекст

В июле стало известно, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель, развернутую в Украине. Это вызывало опасение, что Пекин может приблизиться к предоставлению той же летальной помощи, о которой предостерегали западные чиновники.

Союзники Украины стремятся принять жесткие меры против стран, помогающих РФ, особенно до вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе. Во время своей кампании Трамп выразил скептицизм по поддержке Украины и заявил, что может быстро положить конец войне.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки», проводящие встречу в Италии 25–26 ноября, обещают принять меры против субъектов в Китае и других странах, поддерживающих военную машину России против Украины. Ожидается, что союзники по G7 «продолжат оказывать существенное давление на доходы России от энергоносителей, металлов и других товаров посредством эффективной реализации существующих мер и дальнейших действий против теневого флота», писало накануне агентство Bloomberg.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине