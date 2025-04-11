Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку. FT узнала причину

Посол США в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ее решением.

Ключевые факты

Источники, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, отмечают, что она испытала давление со стороны чиновников в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию по Украине.

Представитель Госдепартамента заявил: «Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там три года – это длительный срок в зоне боевых действий».

Белый дом и Государственный департамент не прокомментировали вопрос о политических разногласиях между администрацией Трампа и Бринк.

Западные дипломаты в Киеве заявили, что Бринк была важнейшим защитником интересов Киева на публике и в частной жизни с первых недель полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Один из них описал посла как «сильного человека» и «серьезного дипломата», однако давление со стороны офисов Трампа и Зеленского сказалось на ней.

Украинские чиновники заявили, что Бринк слишком критично относится к ним, особенно к усилиям страны по искоренению коррупции.

Чиновники указали на заметные изменения в ее недавних посланиях, которые, по их мнению, все больше отвечают позициям Трампа и становятся все более критическими в отношении Украины. После ссоры между Трампом и Зеленским в Белом доме в феврале Бринк поддержала президента США в социальных сетях.

Проведенный FT анализ постов Бринк в соцсети X до и после вступления Трампа в должность 20 января выявил явные изменения в ее публичных заявлениях, особенно в отношении России. За 75 дней до инаугурации Трампа посол 53 раза критиковала Россию и войну в Украине. Через 75 дней после инаугурации Бринк опубликовала лишь пять постов с упоминанием России, ни в одном из которых не возлагала вину на страну за ее атаки.

Контекст

Бринк – карьерная дипломат, назначенная Трампом во время первого срока на должность посла США в Словакии. Позже она была назначена послом в Украине президентом Джо Байденом.

Политика Трампа по вторжению России в Украину свела на нет большую часть работы Байдена, который поддержал Киев миллиардами долларов военной и финансовой помощи и ввел санкции против Москвы. Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны и стремится нормализовать отношения США с Россией из-за прямых переговоров с президентом Владимиром Путиным, а Зеленского называет «диктатором».

В последнее время напряженность между послом и президентом Украины Владимиром Зеленским стала очевидной. На прошлой неделе он выступил с заявлением, в котором критиковал Бринк после российской ракетной атаки на Кривой Рог, в результате которой погибли 20 человек, в том числе девять детей.

После атаки Бринк написала на X: «В ужасе от того, что сегодня вечером баллистическая ракета упала рядом с детской площадкой и рестораном в Кривом Роге. Более 50 человек ранены и 16 убиты, в том числе шестеро детей. Вот почему война должна закончиться».

Зеленский отметил отсутствие прямого указания виновных в атаке и написал: «К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово «российская» боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей».