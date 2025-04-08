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Украина и США обсудят соглашение о недрах в Вашингтоне 11-12 апреля – Bloomberg

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украинская делегация, в которую вошли заместители министров экономики и юстиции, отправится в США 11-12 апреля для технических консультаций с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о полезных ископаемых. Об этом 8 апреля пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

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Подробности

  • Для сопровождения переговоров Кабмин привлек международную юридическую компанию. МИД Украины подтвердило факт визита, но воздержалось от раскрытия деталей. Другие источники Bloomberg предоставили информацию анонимно.
  • Эта поездка станет первым личным обсуждением проекта соглашения, предложенного американской стороной. В конце марта уже прошли первые консультации в онлайн-формате.
  • США предлагают Украине отдавать 50% будущих доходов от ключевых экономических секторов как плату за поддержку, предоставленную при администрации Байдена. Украина не считает эту помощь долгом и стремится привлечь больше американских инвестиций, предлагая долю прибыли.
  • В Киеве обеспокоены тем, что значительные уступки США могут осложнить европейскую интеграцию страны.

Контекст

24 марта Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу быстрого подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Уже 26 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украине передали проект расширенного соглашения, включающего более широкие направления сотрудничества.

Переговоры о создании совместного инвестиционного фонда, известного как «соглашение о недрах», оживились. В отличие от предыдущих договоренностей, которые носили только декларативный характер, нынешний документ будет иметь юридическую силу и потребует утверждения Верховной Радой. Детали переговоров и ключевые изменения для Украины можно найти по ссылке.

28 марта первая вице-премьер-министр и министер экономики Юлия Свириденко сообщила, что правительство получило от США проект соглашения и сейчас его анализирует. Чиновник отметила, что публичные дискуссии могут усложнить переговоры.

1 апреля глава МИД Андрей Сибига объявил о старте консультаций с американской стороной по обновленному тексту соглашения.

3 апреля Скотт Бессент анонсировал визит украинской делегации в США в конце недели или в начале следующей для обсуждения деталей соглашения о недрах.

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