Украина и США обсудят соглашение о недрах в Вашингтоне 11-12 апреля – Bloomberg

Украинская делегация, в которую вошли заместители министров экономики и юстиции, отправится в США 11-12 апреля для технических консультаций с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о полезных ископаемых. Об этом 8 апреля пишет Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.

Подробности

Для сопровождения переговоров Кабмин привлек международную юридическую компанию. МИД Украины подтвердило факт визита, но воздержалось от раскрытия деталей. Другие источники Bloomberg предоставили информацию анонимно.

Эта поездка станет первым личным обсуждением проекта соглашения, предложенного американской стороной. В конце марта уже прошли первые консультации в онлайн-формате.

США предлагают Украине отдавать 50% будущих доходов от ключевых экономических секторов как плату за поддержку, предоставленную при администрации Байдена. Украина не считает эту помощь долгом и стремится привлечь больше американских инвестиций, предлагая долю прибыли.

В Киеве обеспокоены тем, что значительные уступки США могут осложнить европейскую интеграцию страны.

Контекст

24 марта Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу быстрого подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Уже 26 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украине передали проект расширенного соглашения, включающего более широкие направления сотрудничества.

Переговоры о создании совместного инвестиционного фонда, известного как «соглашение о недрах», оживились. В отличие от предыдущих договоренностей, которые носили только декларативный характер, нынешний документ будет иметь юридическую силу и потребует утверждения Верховной Радой. Детали переговоров и ключевые изменения для Украины можно найти по ссылке.

28 марта первая вице-премьер-министр и министер экономики Юлия Свириденко сообщила, что правительство получило от США проект соглашения и сейчас его анализирует. Чиновник отметила, что публичные дискуссии могут усложнить переговоры.

1 апреля глава МИД Андрей Сибига объявил о старте консультаций с американской стороной по обновленному тексту соглашения.

3 апреля Скотт Бессент анонсировал визит украинской делегации в США в конце недели или в начале следующей для обсуждения деталей соглашения о недрах.