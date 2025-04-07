Трамп призвал Россию прекратить удары по Украине. В Кремле ответили

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить удары по Украине, пишет Associated Press 7 апреля. В Кремле заявили, что перед прекращением огня в Украине нужно «ответить на ряд вопросов».

Ключевые факты

«Мы говорим с Россией. Хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Еженедельно гибнут люди и тысячи молодых людей», – заявил Трамп.

Он добавил, что война якобы не началась бы, будь он президентом США на тот момент.

В то же время в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин якобы поддерживает идею о прекращении огня в Украине, но сначала «нужно ответить на ряд вопросов», заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого следует ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, и пока ответа на них никто не дал», – сказал Песков 7 апреля в ответ на критику Трампа по поводу ударов РФ по Украине.

По его словам, вопросы, требующие ответа, связаны «и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев».

«Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева и так далее. Поэтому все эти нюансы по-прежнему на повестке дня. И, будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить те же аспекты, о которых я говорил», – сказал спикер Путина.

Контекст

27 марта Путин выступил с предложением создать в Украине «временную администрацию», которая бы организовала новые выборы и способствовала заключению важных соглашений для завершения войны.

30 марта Трамп выразил свое возмущение в отношении Путина, заявив, что был «очень зол» из-за очередных сомнений российского лидера в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такие заявления Путина указывают на «движение в ложном направлении». При этом он добавил, что ждет от Путина выполнения его обязательств в рамках договоренностей о прекращении войны в Украине.

4 апреля Россия ударила баллистической ракетой по жилому району в Кривом Роге, в результате чего погибли 20 человек, в том числе девять детей, а более 60 человек получили ранения. По данным Генерального штаба, россияне обстреляли город баллистической ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью, совершив «варварскую атаку, рассчитанную на максимальное поражение площади и большого количества людей».

6 апреля президент Зеленский подчеркнул, что «Путин не желает заканчивать войну, он ищет, как оставить себе возможности разжечь войну в любой момент с большей силой». По его словам, нужны все формы давления на Россию: усиление способностей Украины защищаться, сохранение санкций и такая дипломатия, «которая не оставит им никакой возможности убивать».