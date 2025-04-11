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Посол США в Україні Бріджіт Брінк йде у відставку. FT дізналася причину

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Бріджіт Брінк /Getty Images

Бріджіт Брінк Фото Getty Images

Посол США в Україні Бріджіт Брінк залишає свою посаду через політичні розбіжності, що посилюються, з адміністрацією президента Дональда Трампа, пише Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з її рішенням.

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Ключові факти

  • Джерела, знайомі з рішенням Брінк піти у відставку, зазначають, що вона зазнала тиску з боку високопосадовців в адміністрації Трампа, які поставили під сумнів її готовність підтримати їхню стратегію щодо України.
  • Представник Держдепартаменту заявив: «Посол Брінк іде у відставку. Вона була послом там три роки – це тривалий термін у зоні бойових дій».
  • Білий дім і Державний департамент не прокоментували питання про політичні розбіжності між адміністрацією Трампа та Брінк.
  • Західні дипломати в Києві заявили, що Брінк була найважливішим захисником інтересів Києва на публіці й у приватному житті з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
  • Один з них описав помла як «сильну людину» та «серйозного дипломата», проте тиск з боку офісів Трампа й Зеленського позначився на ній.
  • Українські чиновники заявили, що Брінк надто критично ставиться до них, особливо до зусиль країни щодо викорінення корупції.
  • Чиновники вказали на помітні зміни в її нещодавніх посланнях, які, на їхню думку, стали більше відповідати позиціям Трампа і дедалі критичнішими щодо України. Після сварки між Трампом та Зеленським у Білому домі в лютому Брінк підтримала президента США у соціальних мережах.
  • Проведений FT аналіз постів Брінк у соцмережі X до та після вступу Трампа на посаду 20 січня виявив явні зміни в її публічних заявах, особливо щодо Росії. За 75 днів до інавгурації Трампа посол 53 рази критикувала Росію та війну в Україні. За 75 днів після інавгурації Брінк опублікувала лише пʼять постів із згадкою Росії, у жодному з яких не покладала провину на країну за її атаки.

Контекст

Брінк – карʼєрна дипломатка, призначена Трампом під час першого терміну на посаду посла США в Словаччині. Пізніше її було призначено послом в Україні президентом Джо Байденом.

Політика Трампа щодо вторгнення Росії в Україну звела нанівець більшу частину роботи Байдена, який підтримав Київ мільярдами доларів військової та фінансової допомоги і ввів санкції проти Москви. Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни і прагне нормалізувати відносини США з Росією через прямі переговори з президентом Володимиром Путіним, а Зеленського називає «диктатором».

Останнім часом напруженість між послом і президентом України Володимиром Зеленським стала очевидною. Минулого тижня він виступив із заявою, в якій критикував Брінк після російської ракетної атаки на Кривий Ріг, внаслідок якої загинуло 20 осіб, зокрема девʼятеро дітей.

Після атаки Брінк написала на X: «У жаху від того, що сьогодні ввечері балістична ракета впала поряд із дитячим майданчиком та рестораном у Кривому Розі. Понад 50 людей поранено та 16 убито, у тому числі шестеро дітей. Ось чому війна має закінчитися».

Зеленський наголосив на відсутності прямої вказівки винних в атаці і написав: «На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово «російська» бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей».

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