Итальянская компания Prada Group 2 декабря официально завершила приобретение культового бренда Versace за $1,38 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Для Prada сделка стала крупнейшей за всю 112-летнюю историю компании, возвращая Versace под итальянское управление и усиливая конкурентные позиции Prada среди мировых люксовых брендов, таких как LVMH и Kering SA.
Детали
- «Prada S.p.A. сообщает об успешном завершении приобретения Versace у Capri Holdings после получения всех необходимых разрешений от регуляторных органов», – указано в пресс-релизе.
- Capri Holdings, которая остается владельцем брендов Michael Kors и Jimmy Choo, сообщила, что средства от сделки будут направлены на погашение долгов. «Мы уверены, что движемся по плану для стабилизации бизнеса в этом году и создаем прочную основу для возвращения к росту в финансовом 2027 году», – заявил генеральный директор компании Джон Д. Айдол.
- «Хочу поблагодарить всю команду Versace за их преданность и вклад. Особую благодарность выражаю Донателли Версаче, Дарио Витале и Эммануэлю Гинцбургеру за выдающееся лидерство и содействие развитию бренда. Желаю команде Versace дальнейших успехов и уверен, что Prada станет идеальным партнером для ведения этого легендарного дома роскоши в новую эру роста», – добавил Айдол.
Контекст
«Gianni Versace S.p.A.» – итальянский бренд, специализирующийся на производстве модной одежды и предметов роскоши. Основанная в 1978 году дизайнером Джанни Версаче, компания после его трагической гибели в 1997-м перешла под руководство его сестры Донателлы.
В 2018 году Versace приобрела американская компания Michael Kors (теперь Capri Holdings) за €1,8 млрд, при этом семья Версаче получила €150 млн в виде акций Capri.
В марте 2025-го Донателла Версаче, одна из самых влиятельных фигур в мире моды, покинула пост креативного директора. Ее место занял Дарио Витале, который ранее возглавлял направление дизайна и имиджа в Miu Miu. Донателла, которой 69 лет, осталась в компании в качестве главного амбассадора бренда.
По итогам финансового года 2024 доходы Versace снизились на 6,6% – до $1,03 млрд. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году показатель может упасть до $810 млн, однако к 2027-му ожидается постепенное восстановление роста.
Ожидается, что новое приобретение предоставит Versace возможность восстановить позиции, которые Capri Holdings не смогла обеспечить.
