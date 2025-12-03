Для Prada угода стала найбільшою за всю 112-річну історію компанії, повертаючи Versace під італійське управління та посилюючи конкурентні позиції Prada серед світових люксових брендів, таких як LVMH та Kering SA.

Деталі

«Prada S.p.A. повідомляє про успішне завершення придбання Versace у Capri Holdings після отримання всіх необхідних дозволів від регуляторних органів», – зазначено у пресрелізі.

Capri Holdings, яка залишається власником брендів Michael Kors та Jimmy Choo, повідомила, що кошти від угоди будуть спрямовані на погашення боргів. «Ми впевнені, що рухаємося за планом для стабілізації бізнесу цього року та створюємо міцну основу для повернення до зростання у фінансовому 2027 році», – заявив генеральний директор компанії Джон Д. Айдол.

«Хочу подякувати всій команді Versace за їхню відданість і внесок. Особливу подяку висловлюю Донателлі Версаче, Даріо Вітале та Еммануелю Гінцбургеру за видатне лідерство та сприяння розвитку бренду. Бажаю команді Versace подальших успіхів і впевнений, що Prada стане ідеальним партнером для ведення цього легендарного дому розкоші у нову еру зростання», – додав Айдол.

Контекст

«Gianni Versace S.p.A.» – італійський бренд, що спеціалізується на виробництві модного одягу та предметів розкоші. Заснована в 1978 році дизайнером Джанні Версаче, компанія після його трагічної загибелі в 1997 році перейшла під керівництво його сестри Донателли.

У 2018 році Versace придбала американська компанія Michael Kors (тепер Capri Holdings) за €1,8 млрд, при цьому родина Версаче отримала €150 млн у вигляді акцій Capri.

У березні 2025 року Донателла Версаче, одна з найвпливовіших фігур у світі моди, покинула посаду креативного директора. Її місце зайняв Даріо Вітале, який раніше очолював напрямок дизайну та іміджу в Miu Miu. Донателла, якій 69 років, залишилася у компанії як головна амбасадорка бренду.

За підсумками фінансового року 2024 доходи Versace знизилися на 6,6% – до $1,03 млрд. Аналітики прогнозують, що у 2025 році показник може впасти до $810 млн, проте до 2027 року очікується поступове відновлення зростання.

Очікується, що нове придбання надасть Versace можливість відновити позиції, які Capri Holdings не змогла забезпечити.