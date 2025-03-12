Трамп заявил, что представители США едут в РФ и пригрозил Москве «разрушительными» санкциями за отказ от перемирия

Представители США прямо сейчас направляются в Россию для обсуждения 30-дневного перемирия в войне. Об этом сказал президент Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, пишет The Guardian . За срыв переговоров Трамп пригрозил РФ санкциями.

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Трамп заявил, что «у нас есть люди, которые сейчас отправляются в Россию», добавив, что «теперь все зависит от РФ».

Он подчеркнул, что «мы получили определенные положительные сигналы по прекращению огня».

В то же время Трамп пригрозил России «разрушительными» санкциями, если мирные переговоры провалятся. «Есть вещи, которые можно делать, но которые будут неприятны в финансовом смысле», – сказал Трамп, которого цитирует BBC.

Эти «финансовые проблемы» могут оказаться «разрушительными» для Москвы, считает президент США. «Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира», – подчеркнул президент США.

Источники Bloomberg считают, что Путин может согласиться с возможными условиями перемирия, но с условием прекращения поставок оружия в Украину.

Контекст

Президент РФ Владимир Путин не намерен идти на компромиссы по мирным переговорам с Украиной, считают представители западных спецслужб. Такая позиция Кремля усложняет попытки президента США Дональда Трампа добиться реалистичного окончания войны.

Среди заведомо неприемлемых условий Путина – международное признание захваченной Москвой украинской территории, обязательство Украины к нейтралитету и отказ от европейских миротворцев. Представители спецслужб отмечают, что российский лидер готов продолжать боевые действия, если его цели не будут достигнуты.

На этой неделе спецпосланник Трампа Стив Виткофф посетит Москву для встречи с Путиным. По итогам переговоров в Джидде Украина согласилась с предложением США о 30-дневном перемирии при условии взаимного согласования с Россией. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на следующей неделе эксперты начнут обсуждать детали прекращения огня. Источники Reuters в Кремле считают, что Путин, вероятнее всего, не примет предложение США.