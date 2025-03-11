Путин выдвигает «максималистские» требования к Украине и готов продолжать войну – западная разведка

Президент России Владимир Путин не намерен идти на компромиссы в мирных переговорах, касающихся территорий, миротворцев и нейтралитета Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителей западных спецслужб. Такая позиция Кремля усложняет попытки президента США Дональда Трампа добиться реалистичного окончания войны.

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Путин предъявляет заведомо «максималистские» требования перед мирными переговорами, осознавая, что они будут неприемлемы для Украины и европейских стран, говорят собеседники издания.

Среди ключевых условий России – международное признание захваченной Москвой украинской территории, обязательство Украины к нейтралитету и отказ от европейских миротворцев.

Представители спецслужб отмечают, что российский лидер готов продолжать боевые действия, если его цели не будут достигнуты.

Эта оценка подвергает сомнению серьезность намерений Путина вести переговоры о реалистичном и длительном мире. Она также противоречит заявлениям Трампа, который в пятницу в Белом доме выразил убеждение, что Путин стремится к миру.

Такая позиция Путина может привести к тому, что ответственность за провал переговоров будет возложена на Украину, если Зеленский откажется принимать условия, противоречащие интересам страны, и продолжит борьбу при поддержке европейских союзников, отметило агентство.

Контекст

11 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры между официальными лицами США и Украины, посвященные возможности первоначального прекращения огня с Россией.

Прибывший в Саудовскую Аравию в понедельник госсекретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры с Украиной направлены на выяснение, на какие уступки готова пойти украинская сторона, прежде чем станет известна позиция России. В то же время специальный посланник Трампа Стив Виткофф на этой неделе отправится в Москву для встречи с Путиным, что станет его вторым подобным визитом.

На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва «категорически» выступает против участия европейских войск как миротворцев в Украине, подчеркнув, что «нет места для компромисса». Россия также возобновила идею возвращения НАТО в пределы 1997 года, что свидетельствует об усилении амбиций Кремля на фоне политики Трампа.